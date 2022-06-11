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59 минут назад

Травматолог объяснил, чем вредны домашние тапки

Вечерняя Москва

Домашние тапочки приносят удобство и комфорт, однако они способны оказаться вредными для здоровья человека. Об этом сообщил травматолог Владимир Горохов.

Травматолог объяснил, чем вредны домашние тапки
Фото: UnsplashUnsplash

— Тапочки удобны, ноги входят и выходят за считаные секунды. Но это не делает их самой здоровой формой обуви. В идеале все, что вы держите на ногах в течение длительного периода (времени — прим. «ВМ»), должно обеспечивать надлежащую поддержку и защиту, — сказал специалист.

Он объяснил, что форма тапочек не поддерживает ногу, что может оказать негативное воздействие на тело человека. Помимо этого, при ходьбе пальцы ног вынуждены хвататься за тапочки и тем самым царапают материал.

Увеличивается и давление на пальцы, а из-за этого в долгосрочной перспективе могут развиться деформации наподобие молоткообразного пальца и бурсита. Горохов порекомендовал носить поддерживающую обувь со шнуровкой, передает «МедикФорум».

До этого доцент кафедры травматологии и ортопедии Левон Макинян назвал самые вредные виды обуви. По его словам, постоянное ношение кедов, балеток и мокасин может привести к деформации стопы и проблемам с ногами и спиной.

ЗОЖ,Владимир Горохов,
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