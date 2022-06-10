Снижение веса уменьшает вероятность развития рака

Американские медики изучили влияние лишнего веса на риск развития опухолей и смертность от злокачественных новообразований.

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Специалисты из США наблюдали за состоянием здоровья 1,6 тыс. человек с ожирением, которым провели операции по снижению веса.

Пациентам сделали шунтирование желудка или частично его удалили. Ученые посчитали частоту возникновения онкологических заболеваний у этих людей и тех, которые не пытались снизить вес с помощью операции. У контрольной группы тоже было диагностировано ожирение.

Работа показала, что у людей, которым была проведена хирургическая процедура, снизился риск развития рака груди (на 90%), почек и тканей мозга (в 5–9 раз), половых органов (в 6 раз). Кроме этого, уменьшилась вероятность поражения опухолями органов пищеварения, сообщили в пресс-службе Американского общества метаболической и бариатрической хирургии.

Специалисты считают, что их исследование подтверждает то, что лишний вес негативно сказывается на здоровье людей, способствует развитию рака.