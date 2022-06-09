Названа причина появления прыщей

Американский дерматолог Папри Саркар дала интервью изданию Bustle, в котором назвала главные причины появления прыщей на лице и теле.

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По ее мнению, основной причиной являются гормональные сбои, происходящие в организме по определенным причинам. Женщинам с подобным приходится встречаться немного чаще.

«Во время полового созревания, беременности или менструального цикла повышается уровень определенных гормонов, и сальные железы становятся более активными» - уточнила врач.

Также медик отметила, что причиной появления высыпаний могут стать и забитые поры.

«Они могут закупориться без отшелушивания или из-за комедогенных продуктов — лосьонов, шампуней или духов на масляной основе», — пояснила Саркар.

Среди других причин доктор назвала такие, как стресс, неправильное питание, ношение облегающей и синтетической одежды, выбор одежды не по погоде (в жаркую погоду стоит выбирать вещи из натуральных тканей, тк под пропитанными потом вещами бактерии размножаются быстрее).

В качестве рекомендаций, она посоветовала не злоупотреблять продуктами с повышенным гликемическим индексом (макароны, рис, сладости и хлеб), использовать для тела антибактериальное мыло, чаще менять одежду в жаркую погоду и пользоваться скрабом с кислотами.