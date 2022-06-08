4 неочевидных причины повышения чувствительности зубов

Ортодонт Халед Касем назвал четыре неочевидных причины, которые приводят к повреждению и повышению чувствительности эмали и способны спровоцировать кариес и разрушение зубов. Его слова передает издание The Sun.

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Прежде всего, по его словам, повышает чувствительность зубов зубная паста с древесным углем. Врач заявил, что это средство отбеливает эмаль, но может и повредить ее, если абразивные частицы в составе будут слишком крупными. Вместо зубной пасты с углем специалист рекомендовал пользоваться стандартными вариантами пасты с эффектом отбеливания.

Также причиной болезни зубов может стать и диета на соках. Касем объяснил, что в соках содержится очень большое количество сахара, и чрезмерное употребление этих напитков может вызвать обострение кариеса. По словам врача, к таким же последствиям приводит и вода с лимоном.

«Лимонный сок очень кислый и может испортить эмаль, из-за чего ваши зубы и десны станут более чувствительными и восприимчивыми к болезням ротовой полости»,

— добавил стоматолог.