Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию

Ученые из Австралии научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию. О том, что влияет на продолжительность жизни и кто находится в зоне риска ранней смерти, рассказало издание Times Now.

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Авторы статьи, сославшись на 22-летнее исследование австралийских коллег из рецензируемого медицинского журнала Respirology, рассказали, что по дыханию можно определить, будет человек жить долго или нет.

Эксперты пришли к выводу, что люди с одышкой живут меньше тех, у кого дыхание ровное. Те, кто дышит сбивчиво, независимо от того, курит или нет, чаще умирают раньше. Кашель у курильщиков и хрипы у тех, кто расстался с пагубной привычкой, также являются тревожными сигналами.

«Симптомы проблем с дыханием предсказывают смерть не только у пожилых людей. Все те, кто страдает от одышки, должны сразу обращаться за лечением»,

— объяснила исследователь Кейт Петри.

По оценкам ученых, курение по-прежнему остается одним из наиболее важных факторов, влияющих на риск смерти от сердечных заболеваний или рака.