Назван верный способ рассчитать суточную норму воды

Врач высшей категории Сергей Длин опроверг популярный миф о том, что ежедневно необходимо выпивать не менее двух литров воды. В беседе с Пятым каналом он назвал правильный способ рассчитать личную суточную норму жидкости.

Специалист заявил, два литра — цифра весьма условная, и людям с нормальным весом рекомендуется рассчитывать необходимый объем жидкости в день по формуле «30 миллилитров на один килограмм веса», чтобы избежать избытка или недостатка воды в организме.

Длин подчеркнул, что дефицит жидкости в организме негативно сказывается на самочувствии. По его словам, обезвоживание существенно снижает выносливость, особенно у тех, кто активно занимается спортом. Также пренебрежение дневной нормой потребления жидкости мешает похудеть. Медик пояснил: вода активирует липазу (один из ферментов пищеварительного сока — прим. «Ленты.ру»), которая участвует в переваривании жиров и влияет на жировой обмен в организме.