5 действий, которые спасут вас от смерти во сне

На продолжительность жизни могут влиять множество факторов. Но иногда смерть может наступить внезапно: например, во сне. Чтобы это предотвратить, нужно помнить о нескольких правилах.

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Актер Рэй Лиотта не так давно скончался во сне от травмы головы. Ему было 65 лет. По словам специалистов, 90 процентов неожиданных ночных смертей связаны с остановкой сердца. И вот как можно снизить риск этого.

Будьте внимательнее с лекарствами. Доктор Сумит Чуг, директор Центра сердечного ритма Cedars-Sinai, отмечает, что люди с болезнями сердца, которые принимают препараты, влияющие на мозг, имеют больше всего шансов умереть во сне. Для того чтобы снизить риск, эксперт рекомендует им обсудить эту проблему с лечащим врачом. Не забывайте о симптомах апноэ во сне. Эта болезнь вызывает у людей временную остановку дыхания. Известно, что апноэ во сне может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной остановки сердца. Главным симптомом апноэ считается храп.

Не игнорируйте боль в груди. Врачи говорят, что даже легкий дискомфорт, сдавливание или стеснение в области грудной клетки, а также боль в челюсти, шее, плечах или спине, сбивчивое дыхание, головокружение могут свидетельствовать о сердечном приступе. Внимательно относитесь к здоровью сердца. Регулярно проходите медицинские осмотры. Это поможет быть в курсе состояния сердечно-сосудистой системы. Также полезным будет регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и употреблять алкоголь в умеренных количествах. Хорошо спите. Если у вас не будет регулярного полноценного сна, то вы можете заработать множество проблем со здоровьем. Например, деменцию, диабет, ожирение, болезни сердца. Ученые определили, что оптимальное количество сна для зрелых и пожилых людей — это семь часов в день. А вот если спать шесть часов или меньше, то это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.