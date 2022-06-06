Дерматолог перечислила риски купания в некоторых водоемах

«Там с легкостью можно заразиться грибковыми болезнями. Например, часто встречается цветной лишай у тех, кто погружался в озера. Ситуации бывают разные: кто-то впервые заражается, а у кого ранее наблюдались такие воспаления — наступает обострение болезни и рецидив», — сказала медик о рисках летнего купания.