Дерматолог перечислила риски купания в некоторых водоемах

Опасность для кожи чаще всего представляют застойные непроточные водоемы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог и клинический миколог Валерия Склярова.
«Там с легкостью можно заразиться грибковыми болезнями. Например, часто встречается цветной лишай у тех, кто погружался в озера. Ситуации бывают разные: кто-то впервые заражается, а у кого ранее наблюдались такие воспаления — наступает обострение болезни и рецидив», — сказала медик о рисках летнего купания.
Угрозу также представляют бактерии — например, гноеродные кокки, вызывающие гнойное поражение кожи, или пиодермию.
Кроме того, причинить вред могут и мелкие насекомые.
«Часто воспаление на коже может возникнуть вследствие атаки мошек или комаров, которые любят влажные и теплые места вблизи прибрежных зон. Такие встречи с насекомыми тоже провоцируют развитие воспалительных процессов, зуда и образования гнойничков», — рассказала эксперт.