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48 минут назад

Дерматолог перечислила риски купания в некоторых водоемах

Мослента

Опасность для кожи чаще всего представляют застойные непроточные водоемы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог и клинический миколог Валерия Склярова.

Дерматолог перечислила риски купания в некоторых водоемах
Фото: МослентаМослента

«Там с легкостью можно заразиться грибковыми болезнями. Например, часто встречается цветной лишай у тех, кто погружался в озера. Ситуации бывают разные: кто-то впервые заражается, а у кого ранее наблюдались такие воспаления — наступает обострение болезни и рецидив», — сказала медик о рисках летнего купания.

Угрозу также представляют бактерии — например, гноеродные кокки, вызывающие гнойное поражение кожи, или пиодермию.

Кроме того, причинить вред могут и мелкие насекомые.

«Часто воспаление на коже может возникнуть вследствие атаки мошек или комаров, которые любят влажные и теплые места вблизи прибрежных зон. Такие встречи с насекомыми тоже провоцируют развитие воспалительных процессов, зуда и образования гнойничков», — рассказала эксперт.

ЗОЖ,
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