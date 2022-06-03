Кофе снижает риск острого повреждения почек

Употребление хотя бы одной чашки кофе в день может снизить риск острого повреждения почек. К такому выводу пришли ученые Университета Джона Хопкинса, которые опубликовали статью в журнале Kidney International Reports.

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В долговременном исследовании приняли участие 14 207 человек со средним возрастом 54 года. Семь раз за 24-летний период они проходили опрос, в котором указывали, сколько чашек кофе (по восемь унций каждая) они выпивали ежедневно. 27 процентов участников никогда не пили кофе, 14 процентов пили меньше одной чашки в день, 19 процентов пили одну чашку в день, 23 процента пили 2-3 чашки в день, 17 процентов пили больше трех чашек кофе в день. Всего за весь период было зарегистрировано 1694 случая острого повреждения почек (ООП).

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Более высокий уровень потребления кофе связан с более низким риском повреждения почек. При учете демографических показателей, социально-экономического статуса, влияния образа жизни и диеты риск ООП снижался на 15 процентов для тех участников, кто потреблял любое количество кофе, по сравнению с теми, кто этого не делал. При поправке на дополнительные сопутствующие заболевания, такие как артериальное давление, индекс массы тела, диабет и гипертензию, риск развития ООП снижался на 11 процентов. Наибольшее снижение наблюдалось в группе, которая пила от двух до трех чашек кофе в день: на 22-23 процента.

По словам авторов работы, эта связь может объясняться тем, что биологически активные соединения и/или кофеин улучшают оксигенацию почек за счет ослабления потребления кислорода почками при сохранении как скорости клубочковой фильтрации (СКФ), так и почечного плазмотока. СКФ является одним из самых точных маркеров функционального состояния почек и показывает количество крови, очищаемой почками за определенный период времени.