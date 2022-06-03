Способы профилактики заболеваний после попадания под дождь

«Первое, что нужно сделать — это переодеться в сухое, то есть переодеть одежду, если вы промокли до нитки, обувь переодеть, потому что влажная одежда, какой-то лёгкий сквознячок, переохлаждение, и уже заболело горло, начали чихать, появился насморк. Второе: если нет такой возможности переодеться, то постараться находиться в тёплом помещении, не попадать на сквозняки. Большую опасность будут тут представлять кондиционеры, поэтому здесь нужно быть очень внимательным — не допускать сквозняков, ветра и так далее. Третье, что мы можем посоветовать — тёплое согревающее питьё, не алкоголь, а просто тёплый чай, травяной чай, если у вас нет аллергии — это всё то, что может повысить защитные силы организма, и убережёт вас от возникновения какого-либо простудного заболевания».