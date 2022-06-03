Ученые назвали самую полезную позу для сна

Сон на боку, в отличие от сна на спине или на животе, помогает работе глимфатической системы, которая выводит из тканей мозга токсичные белки. К такому выводу пришли австралийские специалисты.

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Ученые поясняют, что глимфатическая система с помощью тока спинномозговой жидкости по специальным каналам очищает во сне центральную нервную систему от накопившихся за день отходов. Среди этого «мусора» – токсичные белки, которые образуют скопления в тканях мозга.

Специалисты установили, что лучше всего «очищение» происходит во время сна на боку.