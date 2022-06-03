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2 часа назад

Ученые назвали самую полезную позу для сна

Вечерняя Москва

Сон на боку, в отличие от сна на спине или на животе, помогает работе глимфатической системы, которая выводит из тканей мозга токсичные белки. К такому выводу пришли австралийские специалисты.

Ученые назвали самую полезную позу для сна
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ученые поясняют, что глимфатическая система с помощью тока спинномозговой жидкости по специальным каналам очищает во сне центральную нервную систему от накопившихся за день отходов. Среди этого «мусора» – токсичные белки, которые образуют скопления в тканях мозга.

Специалисты установили, что лучше всего «очищение» происходит во время сна на боку.

При этом максимальная активность глимфатической системы приходится на фазу самого глубокого, «медленного» ночного сна. Кроме того, по данным исследователей, работу глимфатической системы усиливают омега-3 жирные кислоты и физические нагрузки, передает МИР 24.

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