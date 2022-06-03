Врач предупредил об опасном сочетании продуктов в салате

«Салат на основе овощей и масла — одно из любимых блюд постсоветского человека. Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи, можно использовать в качестве заправки небольшое количество оливкового масла. Если в вашем салате есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в масляной заправке отпадает автоматически. Необходимый полезный жир вы получите из самих компонентов салата», — объяснил врач.