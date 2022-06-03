Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Врач предупредил об опасном сочетании продуктов в салате

Lenta.ru

Врач-терапевт Тимур Асанов посоветовал заменить масло в салатах лимонным соком или сметаной. По его словам, если в салате есть семечки, орехи или авокадо, то и дополнительно приправлять их маслом не стоит, чтобы не навредить организму, сообщает «Общественная Служба Новостей».

Врач предупредил об опасном сочетании продуктов в салате
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению врача, сочетания некоторых растительных продуктов, в числе которых орехи, семечки, оливки, авокадо и растительное масло, могут оказаться опасными для поджелудочной железы. В них может концентрироваться до 50 процентов суточной нормы жиров, что является очень высоким показателем, предупредил Асанов.

«Салат на основе овощей и масла — одно из любимых блюд постсоветского человека. Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи, можно использовать в качестве заправки небольшое количество оливкового масла. Если в вашем салате есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в масляной заправке отпадает автоматически. Необходимый полезный жир вы получите из самих компонентов салата», — объяснил врач.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители