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1 час назад

Терапевт Хухрев рассказал, как защититься от комаров

RT на русскомиещё 3

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как защититься от комаров. В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал чаще принимать душ.

Терапевт объяснил, как защититься от комаров
Фото: RT на русскомRT на русском

«Вспотевших комары кусают гораздо охотнее, чем людей, которые не потеют. Просто они чуют это издалека и на это летят»,

— пояснил эксперт.

По его словам, комары реагируют на мочевину — азотистые соединения, которые выделяются с потом.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.

ЗОЖ,Алексей Хухрев,Роспотребнадзор,
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