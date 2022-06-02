Продукты, которые сильнее всего нарушают кровообращение

Хорошее кровообращение поможет вам выглядеть лучше. Но для этого нужно отказаться от продуктов, которые негативно влияют на этот процесс.

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Поддержание хорошего кровообращения - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для организма. По словам доктора медицинских наук Джанет Коулман, от кровообращения зависит доставка различных веществ ко всем частям тела, восстановление тканей и движение мышц. К примеру, если ноги плохо снабжаются кровью, то это может привести к образованию язв на ногах и варикозному расширению вен.

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В процессе кровообращения важную роль играет питание. Диетологи советуют отказаться от ряда продуктов, мешающих нормальному кровообращению.

Жареная пища. В состав таких блюд входят опасные для здоровья трансжиры, а также насыщенные жиры. Согласно результатам исследований, трансжиры способны повысить уровень «плохого» холестерина, снизить уровень «хорошего» холестерина, привести к диабету, раку, хроническому воспалению, болезням сердца. Также в подобных продуктах много соли, а это заставляет организм удерживать воду и повышает давление.

Выпечка в упаковке, печенье, торты. Полезнее всего будет для организма, если вы испечёте их самостоятельно. В таких продуктах, купленных в магазине, может быть слишком много сахара. Если употреблять чересчур много глюкозы, это вызовет воспаление, а хроническое воспаление учёные связывают с развитием диабета второго типа.

Также, добавляет диетолог компании Living.Fit Кэтрин Джервасио, продукты, содержащие много сахара, способны повредить слизистую кровеносных сосудов, а это плохо скажется на процессе кровообращения. В состав выпечки и прочих подобных продуктов могут входить и насыщенные жиры, которые, как показывают исследования, способны привести к атеросклерозу (накоплению жировых бляшек на стенках артерий) и затвердеванию стенок артерий.

Бекон. В нём очень много натрия (в одном ломтике - 420 мг), насыщенных жиров (это может способствовать развитию атеросклероза и закупорке сосудов), нитратов (консерванты, которые повышают вероятность появления атеросклероза).

Солёные закуски в пакетиках. Например, это чипсы, попкорн. В их состав входит значительное количество соли и насыщенных жиров. Всё это негативно скажется на кровотоке. Из-за солёной пищи у человека, как подчёркивает Ханнес, повышается вероятность инсульта или инфаркта.

Пицца. Всего в одном ломтике пиццы может быть 600-1500 мг натрия, а замороженной пицце соли всегда чересчур много. Из-за сыра организм получит также много насыщенных жиров, а пепперони или другая колбаса ещё больше ухудшат кровообращение. Если пиццы вам всё-таки хочется, то приготовьте её дома.