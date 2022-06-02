Как ускорить работу мозга: 5 советов эндокринолога

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о 5 способах увеличить свою мозговую активность: можно заниматься спортом, медитировать или читать.

«Физические упражнения делают мозг более нейропластичным», – объясняет врач.

Так, спорт влияет на память, двигательные функции и способность к обучению. Поэтому даже простой комплекс упражнений или зарядка помогут выделить гормоны счастья.

Конечно же нельзя обойтись без хорошего сна. Ночью память архивируется, очищается и создаются новые нейронные связи. Также будет полезным заняться медитацией до или после пробуждения. Это поможет в борьбе со стрессом.

На мозг положительно влияет и кофе, но стоит применять его лишь в тех ситуациях, когда вам действительно нужен заряд бодрости.

Последним советом эндокринолог Зухра Павлова назвала чтение. Во-первых, это положительно влияет на восприимчивость, а во-вторых, подтверждается синдром «воплощенной семантики». То есть если вы читаете про бег, то мозг задействует те же связи, что и во время фактического бега.