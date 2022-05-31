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1 час назад

4 действия, которые спасут жизнь при инсульте

Ura.Ruиещё 3

В медицине существует правило «золотого часа», когда больному можно эффективно помочь и огородить от смертельной опасности. Об этом врач-кардиолог Юлия Евдокимова рассказала в эксклюзивном интервью для Пятого канала.

4 действия, которые спасут жизнь при инсульте
Фото: pixabay.compixabay.com

«При возникновении первых признаков инсульта очень важны первые три часа. Они являются „золотым окном“, чтобы максимально помочь человеку»,

— сказала Евдокимова в интервью.

Специалист перечислила, что необходимо предпринять при инсульте в первую очередь, чтобы спасти пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Первое и главное правило — вызвать скорую помощь. Далее следует уложить больного в горизонтальное положение, с приподнятым изголовьем.Третье правило — принимать лекарства нежелательно, равно как и воду. Последним действием врач назвала измерение артериального давления, данные которого необходимо сообщить бригаде скорой помощи.

По статистике причин смертности, инсульт занимает третье место после инфарктов миокарда и онкологии. Но является причиной номер один в мире по причине преждевременной смерти.

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