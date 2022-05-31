Как правильно сидеть, чтобы не затекала шея

Основной причиной боли в шее при долгом сидении является неправильная осанка. Чтобы избежать затекания шеи, за ней нужно следить. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Есть три важные точки в нашем теле — это макушка, крестец и пятки. Относительно этих точек организм определяет правильное положение тела. Надо ориентироваться на макушку. То есть представить, что вас подняли за макушку и тянут вверх, чтобы выровнять и расправить плечи, — пояснил эксперт.

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Также врач отметил, что во время долгой сидячей работы нужно смотреть прямо перед собой. Это улучшает ток крови и лимфы через шею к голове.

— Весь позвоночник центрируется. За счет этого достигается наиболее энергетически правильное положение тела. Меньше устает позвоночник, меньше напрягается шейный отдел, — отметил Евдокимов.

Руки, по мнению эксперта, должны находиться на столе и помогать сохранять правильное положение тела. Это позволит существенно снизить нагрузку спины и шеи. Столешница должны находиться на уровне локтей.

Также Евдокимов отметил, что причиной боли в шее у офисных работников является то, что они вынуждены часто сидеть в пол оборота или смотреть по сторонам.

Важную роль играет мебель. Удобные рабочие кресла, чьи спинки хорошо поддерживают позвоночник, также помогут избежать затекания шеи во время долгой работы за компьютером, отметил эксперт.

Невролог Олег Колесников, в свою очередь, рассказал о том, что во время сидячей работы полезно периодически вставать и делать легкую зарядку.

— Движение — это жизнь. Если шея начинает затекать, вставайте и разминайтесь, — заявил невролог.