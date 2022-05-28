Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
50 минут назад

Что нельзя делать в общественной уборной

Нижегородская правда

Эксперты infox.ru рассказали, от каких привычек стоит отказаться во время посещения общественной уборной.

Что нельзя делать в общественной уборной
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Сейчас в общественных туалетах посетителям предлагают несколько способов для того, чтобы высушить руки: бумажные полотенца и электрические сушилки, которые обдувают теплым или холодным воздухом. Однако один из них может приносить больше вреда, чем пользы.

Так, американские ученые выяснили, что быстрее всего руки высохнут, если использовать бумажные полотенца, а не сушилку: 3,5 секунды против 17 секунд. Кроме того, в радиусе двух метров вокруг сушилки формируется бактериальное облако. К тому же больше всего бактерий подает сушилка с теплым воздухом, нежели чем с холодным. Бумажные полотенца встречаются не везде, поэтому лучше всего с собой иметь запасные.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители