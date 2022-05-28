Что нельзя делать в общественной уборной

Сейчас в общественных туалетах посетителям предлагают несколько способов для того, чтобы высушить руки: бумажные полотенца и электрические сушилки, которые обдувают теплым или холодным воздухом. Однако один из них может приносить больше вреда, чем пользы.

Так, американские ученые выяснили, что быстрее всего руки высохнут, если использовать бумажные полотенца, а не сушилку: 3,5 секунды против 17 секунд. Кроме того, в радиусе двух метров вокруг сушилки формируется бактериальное облако. К тому же больше всего бактерий подает сушилка с теплым воздухом, нежели чем с холодным. Бумажные полотенца встречаются не везде, поэтому лучше всего с собой иметь запасные.