Какие виды сыров повышают давление

Express Daily со ссылкой на экспертов рассказало про два сыра, которые могут повышать показатели артериального давления, особенно если вы употребляете их регулярно.

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Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. То, что вы едите, играет большую роль в показателях.

“Сыр является одним из основных источников соли в рационе питания, причем наибольшей популярностью пользуются чеддер и другие твердые сыры”, - говорит Соня Помбо, эксперт компании Action on Salt.

Однако есть два вида сыра, которые, содержат еще больше соли.

Исследование 2014 года показало, что среднее содержание соли в халлуми составляет около 2,7 грамма на 100 граммов, а в фете - около 2,51 грамма на 100 граммов.

“Оба этих вида сыра содержат больше соли на 100 грамм, чем морская вода Атлантики”, - сказала Помбо.

Если время от времени лакомиться фетой или халлуми – это не вызовет особых проблем, однако длительное употребление может повысить кровяное давление.

Регулярное употребление слишком большого количества соли в течение длительного периода времени повышает кровяное давление и увеличивает риск преждевременных сердечных приступов и инсультов, заявила эксперт.