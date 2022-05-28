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2 часа назад

Какие виды сыров повышают давление

Ferra.ru

Express Daily со ссылкой на экспертов рассказало про два сыра, которые могут повышать показатели артериального давления, особенно если вы употребляете их регулярно.

Какие виды сыров повышают давление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. То, что вы едите, играет большую роль в показателях.

“Сыр является одним из основных источников соли в рационе питания, причем наибольшей популярностью пользуются чеддер и другие твердые сыры”, - говорит Соня Помбо, эксперт компании Action on Salt.

Однако есть два вида сыра, которые, содержат еще больше соли.

Исследование 2014 года показало, что среднее содержание соли в халлуми составляет около 2,7 грамма на 100 граммов, а в фете - около 2,51 грамма на 100 граммов.

“Оба этих вида сыра содержат больше соли на 100 грамм, чем морская вода Атлантики”, - сказала Помбо.

Если время от времени лакомиться фетой или халлуми – это не вызовет особых проблем, однако длительное употребление может повысить кровяное давление.

Регулярное употребление слишком большого количества соли в течение длительного периода времени повышает кровяное давление и увеличивает риск преждевременных сердечных приступов и инсультов, заявила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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