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44 минуты назад

Каким спортом можно заниматься во время болей в суставах

РИА "ФедералПресс"

Во время болей в суставах нельзя заниматься спортом, но есть виды нагрузки, которые, наоборот, разгружают тело. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.

Каким спортом можно заниматься во время болей в суставах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Из-за болевого синдрома в суставах, особенно, если страдают колени, заниматься спортом нельзя, иначе вы провоцируете появление отека и усиление боли. Нужно направить все силы для того, чтобы ее не было – обратиться к доктору. Когда снимете болевой синдром, то заниматься спортом можно», – сказал врач.

Оптимальные виды спорта при болях – плавание и йога. Главное, исключить беговые и прыжковые упражнения, говорит Сергей Дедов. Он отметил, что ходьба не считается нагрузкой, запрещенной при болезнях суставов. «Скандинавская ходьба приветствуется, она очень классно разгружает, но не нужно злоупотреблять, надо заниматься в свое удовольствие», – добавил ортопед-травматолог.

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