Каким спортом можно заниматься во время болей в суставах

«Из-за болевого синдрома в суставах, особенно, если страдают колени, заниматься спортом нельзя, иначе вы провоцируете появление отека и усиление боли. Нужно направить все силы для того, чтобы ее не было – обратиться к доктору. Когда снимете болевой синдром, то заниматься спортом можно», – сказал врач.