Почему подмышки так неприятно пахнут

Почему наши подмышки так пахнут? Причем иногда даже сильнее, чем остальные части тела. Все дело в особом веществе.

Маслянистый секрет желез, которых много расположено под мышками, иногда выделяется наиболее активно. Называются такие железы также апокриновыми потовыми железами. Это один из типов потовых желез, которые есть в нашем теле.

По большей части апокриновые потовые железы расположены в паху, под мышками. Эти железы производят маслянистое соединения и начинают работать активнее, если человек испытывает стресс, страх, боль, тревогу, сексуальное возбуждение.

Секреция сама по себе запаха не имеет. Но так как на коже живут бактерии, то они способствуют превращению пота в жирные кислоты и соединения, которые обладают специфическим ароматом.

Количество пота, который производится железами, могут уменьшить антиперспиранты. Но нужно знать, что происходит это при помощи воздействия алюминия, который способен на время закупорить эти железы.

Дезодоранты же замаскировывают неприятные запахи другими ароматами. Зачастую в составе дезодорантов есть спирты или ингредиенты, делающие кожу слегка кислой либо менее восприимчивой к бактериям.