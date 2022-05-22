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27 минут назад

Стало известно о смертельной опасности недосыпа

Мослентаиещё 2

О смертельной опасности, которая может грозить здоровью человека при недосыпе, «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, недостаток сна повышает давление, что может привести к инфарктам или инсультам.

Стало известно о смертельной опасности недосыпа
Фото: МослентаМослента

«Если у нас артериальное давление будет постоянно выше 200, что обычно и наблюдается при недосыпе, идет сбой работы сосудов и сердца, и, естественно, развивается инфаркт или инсульт»,

— объяснила терапевт.

Стало известно, что отсутствие полноценного сна провоцирует частые головные боли, хроническую усталость и различные нарушения гормонального баланса.

Во избежание проблем со сном Лапа рекомендует спать не менее восьми часов в день. Нормой считается отход ко сну в 22:00 и подъем в 6-7 часов утра.

ЗОЖ,
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