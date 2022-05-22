Стало известно о смертельной опасности недосыпа

О смертельной опасности, которая может грозить здоровью человека при недосыпе, «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, недостаток сна повышает давление, что может привести к инфарктам или инсультам.
«Если у нас артериальное давление будет постоянно выше 200, что обычно и наблюдается при недосыпе, идет сбой работы сосудов и сердца, и, естественно, развивается инфаркт или инсульт»,
— объяснила терапевт.
Стало известно, что отсутствие полноценного сна провоцирует частые головные боли, хроническую усталость и различные нарушения гормонального баланса.
Во избежание проблем со сном Лапа рекомендует спать не менее восьми часов в день. Нормой считается отход ко сну в 22:00 и подъем в 6-7 часов утра.