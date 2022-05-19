Миф или правда: вредно ли сидеть, скрестив ноги

Говорят, сидеть, положить ноги друг на друга, вредно. Так ли это на самом деле и как это влияет на здоровье? Об этом «Рамблер» рассказывает Кравчук Наталья Дмитриевна, врач-хирург.

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Вредно сидеть нога на ногу, если делать это долго. Кравчук Наталья Дмитриевна Врач-хирург, эксперт портала "Фотострана"

Что происходит, когда мы не меняем позу и сидим, скрестив ноги?

Передавливается подколенная вена. Из-за этого ухудшается отток крови от вен голени и стопы; возникает застой крови в ноге ниже колена. Из-за этого происходит расширение переполненных венозной кровью вен и венозный застой. Возникают условия для возникновения тромбов, особенно во время перелета.

В положении нога на ногу может пострадать малоберцовый нерв. Из-за этого может начаться онемение голени, покалывание. Это сигнал к тому, что человек слишком долго находился в положении нога на ногу.

Может появиться боль в поясничном отделе позвоночника или спине. Сидя нога на ногу, человек обычно еще и сутулится, округляя спину. Это избыточно перегружает позвоночный столб.

Риск защемления седалищного нерва и возникновения болей — опять же в поясничном отделе позвоночника слева или справа, по задней поверхности ягодицы и бедра. Если защемление уже наступило, то боли сохраняются в любом положении. Больно сидеть, стоять, ходить, наклоняться. И приходится обращаться к неврологу или мануальному терапевту, чтобы снять боли.

Вывод — сидеть нога на ногу можно, но не длительно, не по часу. Важно следить за осанкой, менять позу.