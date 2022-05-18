Врач назвала норму употребления воды в день

Она привела пример, что человеку весом 70 килограммов следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости, включая воду в составе супа, чая, компота и других продуктов.

Специалист также развеяла миф о том, что из-за воды появляются отеки. Для этого, по словам врача, нужно выпить слишком большое количество жидкости. Избыток воды может причинить вред организму, так как при этом нарушается концентрация солей, а низкая концентрация минералов в крови способна привести к тяжелым состояниям вплоть до остановки сердца, добавила Чернышова.