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13 минут назад

Врач назвала норму употребления воды в день

Вечерняя Москва

Максимальная ежедневная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач назвала норму употребления воды в день
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она привела пример, что человеку весом 70 килограммов следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости, включая воду в составе супа, чая, компота и других продуктов.

Специалист также развеяла миф о том, что из-за воды появляются отеки. Для этого, по словам врача, нужно выпить слишком большое количество жидкости. Избыток воды может причинить вред организму, так как при этом нарушается концентрация солей, а низкая концентрация минералов в крови способна привести к тяжелым состояниям вплоть до остановки сердца, добавила Чернышова.

— Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков,

— заключила врач.

До этого врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно пить воду, чтобы снижать вес.

ЗОЖ,Ольга Павлова,
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