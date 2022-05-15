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4 часа назад

Доктор Мясников назвал продукты богатые антиоксидантами

runews24.ruиещё 1

Антиоксиданты предотвращают развитие онкозаболеваний, проблемы с сердечной мышцей.

Мясников назвал продукты богатые антиоксидантами
Фото: runews24.rurunews24.ru

В процессе жизнедеятельности в организме человека накапливаются молекулы атомарного кислорода, это кислород может быть не только полезен, но и вреден для здоровья.

Переизбыток кислорода может привести к «ржавению» организма, приводя к атеросклерозу, инфарктам, онкологии и другим болезням.

Избежать вредного влияния атомарного кислорода помогают антиоксиданты, которые в большом количестве содержаться в овощах, фруктах. Также источником антиоксидантов являются чеснок, сало, шоколад, кофе, зеленый чай.

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