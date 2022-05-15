Мясников назвал продукты богатые антиоксидантами

Антиоксиданты предотвращают развитие онкозаболеваний, проблемы с сердечной мышцей.
В процессе жизнедеятельности в организме человека накапливаются молекулы атомарного кислорода, это кислород может быть не только полезен, но и вреден для здоровья.
Переизбыток кислорода может привести к «ржавению» организма, приводя к атеросклерозу, инфарктам, онкологии и другим болезням.
Избежать вредного влияния атомарного кислорода помогают антиоксиданты, которые в большом количестве содержаться в овощах, фруктах. Также источником антиоксидантов являются чеснок, сало, шоколад, кофе, зеленый чай.