Врач назвала опасность бесконтрольного приема витаминов

Прием витаминов без контроля может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с корреспондентом «Известий».

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При переизбытке витаминов в организме возникает комплекс симптомов под названием «гипервитаминоз». Особенно опасной в этом случае является передозировка витаминами D и А, которые хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма.

Так, при переизбытке витамина D в организме в больших дозах начинает накапливаться кальций. Это может привести к появлению камней в почках, кальцификации сосудов и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Симптомами переизбытка витамина D в организме, по словам врача, может быть тошнота, потеря аппетита, зуд кожи, рвота.

Переизбыток в организме витамина А, как отмечает Михалева, может привести к повышенному риску переломов, бессоннице, суставным болям. Также у человека, в организме которого повышена концентрация витамина А, могут начать выпадать волосы, идти носом кровь.

К головным болям, слабости, усталости и расстройству ЖКТ может привести переизбыток витамина Е. И хотя, по словам эксперта, это редкое явление, но все же случающееся.

Передозировка витамина Е может приводить к снижению свертываемости крови и риску кровотечений, особенно у пациентов, принимающих антикоагулянты,

— отмечает Михалева.