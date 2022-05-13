Что делать, если трясутся руки

Среди причин есть такие, которые опасно игнорировать.

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С тремором (именно так называют непроизвольные ритмичные колебательные движения в различных частях тела) рук многие сталкивались хотя бы раз в жизни. Дрожь могут вызывать множество факторов, начиная с переутомления, волнения, испуга и заканчивая болезнью Паркинсона.

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Из-за чего могут трястись руки

Тремор может быть физиологическим: например, при физической нагрузке, высокой температуре, курении, чрезмерном употреблении чая и кофе. Физиологическая дрожь в руках может появляться при приёме некоторых лекарственных препаратов — нейролептиков, противоэпилептических средств, антидепрессантов. Физиологический тремор проходит при устранении причин, которые его вызывают.

Патологический тремор может быть первичным (самостоятельное неврологическое заболевание) и вторичным (развивается на фоне серьёзных патологий). И в том и в другом случае требуется помощь специалиста.

Одна из самых распространённых неврологических патологий — эссенциальный тремор, это наследственное заболевание нервной системы, для которого характерно небольшое дрожание рук, возникающее при движении. Может проявиться в молодом или среднем возрасте, со временем состояние ухудшается. Дрожь в руках заметна при выполнении каких-либо действий (например, когда нужно писать или держать какой-либо предмет).

Нередко эссенциальный тремор путают с болезнью Паркинсона. Но при ней дрожание рук возникает в состоянии покоя и сопровождается повышением мышечного тонуса. Для эссенциального тремора характерно дрожание рук именно при движении. Такое заболевание имеет одну особенность — приём небольших доз алкоголя практически полностью убирает дрожь в руках. Специалисты называют эту особенность «алкогольным тестом».

О чём говорит дрожь в руках?

Патологическая дрожь в руках может быть симптомом многих серьёзных заболеваний.

Неврологические патологии. Дрожание рук — один из первых симптомов болезни Паркинсона. Это прогрессирующее неврологическое заболевание чаще встречается у людей пожилого возраста. При этом к тремору рук со временем может присоединиться дрожание головы. При физической нагрузке, волнении тремор усиливается. Помимо этих симптомов, болезнь Паркинсона сопровождается слабостью в мышцах, депрессией, потерей памяти, снижением умственных способностей.

Руки могут дрожать и при поражении мозжечка в результате травмы, инсульта, энцефалита, при онкологии. При таких состояниях обычно возникают крупный тремор и нарушения координации.

Аутоиммунные патологии. Дрожание рук — один из симптомов рассеянного склероза. При этом заболевании тремор возникает и в других частях тела.

Болезни сердечно-сосудистой системы. Чаще всего с дрожанием сталкиваются люди, страдающие гипертонической болезнью, — происходит это при резком повышении давления.

Эндокринные патологии. Тремор нередко возникает, когда щитовидная железа производит в избытке тиреоидные гормоны. В этом случае дрожь в руках часто сопровождается потерей веса, потливостью, учащением сердцебиения, мышечной слабостью, раздражительностью.

Патологии костно-мышечной системы. В некоторых случаях к появлению тремора, а вместе с ним и к онемению рук, может приводить остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Сахарный диабет. При сахарном диабете дрожание рук возникает на фоне резкого снижения глюкозы в крови. При этом заболевании нельзя пропускать приёмы пищи, нужно постоянно контролировать уровень сахара.

Болезнь Вильсона-Коновалова. Дрожание рук — спутник одной из форм редкого наследственного заболевания, болезни Вильсона-Коновалова. Его причина — в нарушении обмена меди в организме. Она накапливается в печени, роговице глаз, головном мозге, почках и вызывает их интоксикацию.

Отравление. Ещё одна причина появления дрожи в руках — отравление токсичными веществами (угарным газом, солями тяжёлых металлов). Это состояние требует неотложной медицинской помощи.