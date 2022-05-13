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27 минут назад

Какие ягоды хороши для профилактики деменции в среднем возрасте

Ferra.ru

Новое исследование, проведенное Университетом Цинциннати, показало, что ежедневное употребление черники в среднем возрасте может снизить риск снижения когнитивных способностей в более зрелом возрасте.

Какие ягоды хороши для профилактики деменции в среднем возрасте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы проверить эффект от приема черники в среднем возрасте, в исследовании приняли участие 33 взрослых в возрасте от 50 до 65 лет. Все участники имели как минимум избыточный вес и сообщали о субъективных когнитивных жалобах, свидетельствующих о самых ранних стадиях возрастного снижения когнитивных способностей.

Участники вслепую принимали в течение 12 недель сублимированный порошок черники или плацебо. Черничный порошок был эквивалентен примерно половине чашки черники в день. В начале и в конце исследования был проведен ряд когнитивных тестов, а также отслеживались некоторые метаболические биомаркеры.

По словам авторов работы, наиболее значительное улучшение когнитивных способностей после 12 недель приема черники наблюдалось в тестах, связанных с исполнительными функциями. У испытуемых, употреблявших черничный порошок, также улучшился уровень инсулина в крови и повысился уровень рассоединения митохондрий - клеточного процесса, связанного со здоровым старением.

Конечно, как и во всех подобных исследованиях, здесь есть множество оговорок. Когорта была небольшой, а продолжительность вмешательства - короткой.

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