Врачи объяснили появление отеков после праздничных выходных

Врач-терапевт, старший медицинский консультант проекта «Теледоктор24» Нэя Георгиева и врач-гастроэнтеролог клиники «Московский доктор» Оксана Армашова в беседе с «Лентой.ру» объяснили, почему после праздничных выходных может возникнуть отечность. Также специалисты назвали работающие способы быстро от них избавиться.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Георгиева объяснила появление отеков после праздничных выходных совокупностью факторов. По ее словам, главные причины — недосып и нарушения гигиены сна, употребление большого количества соленой пищи и алкоголя и скудный водный режим. Возникновение отеков возможно и в случае, если человек на праздниках путешествовал на самолете или поезде.

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Также отечностью может сопровождаться ожог кожных покровов, который легко можно получить под обманчиво неагрессивным майским солнцем, добавила врач Оксана Армашова.

«В обожженной коже нарушается кровообращение и движение лимфы, что и приводит к образованию отеков. В этом случае, чтобы улучшить состояние кожи, необходимо обработать ее специальным средством на основе пантенола и принять антигистаминные препараты, а на лицо можно положить смоченное в прохладной воде полотенце»,

— рекомендовала специалист.

Как избавиться от отеков после праздников

Физиологические отеки, по словам терапевта Георгиевой, появляются наутро после «бурного веселья и невоздержанности в еде и крепких напитках», как правило, они симметричны и не имеют сопутствующих симптомов. По сути, это просто застой жидкости в организме из-за обезвоженности, и самый простой способ избавиться от нее — вода.

«Восстановите свой водный баланс, дайте организму то, что он требует. Достаточно будет двух литров в день. Ограничьте или минимизируйте на один-два дня прием быстрых углеводов: тортов, выпечки, сдобы, шоколадок. И ни в коем случае не нужно голодать или тут же садиться на монодиету. Отек — это вода, а не жировая ткань»,

— пояснила она.

Специалист добавила, что отеки на лице хорошо купируются умыванием прохладной водой или наложением предварительно охлажденной в холодильнике тканевой маски, а разогнать лимфу и застой жидкости в конечностях помогут самомассаж или легкая зарядка.

Когда стоит обратиться к врачу из-за отеков

Если отечность не прошла в течение суток, Оксана Армашова посоветовала обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Немедленная помощь специалиста требуется в случае, если отек усиливается и присоединяются сопутствующие симптомы, например, покраснение кожных покровов, ограниченность в движениях, болевой синдром — это сигнализирует о развитии серьезных заболеваний или аллергической реакции.