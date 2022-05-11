5 способов избежать меланомы из-за солнечных лучей

Стремительно приближающееся лето заставляет граждан вспомнить о красоте загара. Между тем, долгое пребывание на солнце гарантированно ускоряет старение кожного покрова и появление ранних морщин.

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Но что еще страшнее, солнечные лучи могут провоцировать разрушение ДНК клеток кожи, что может закончиться меланомой.

Во избежание возможного рака кожи доктор Олег Абакумов рекомендует соблюдать пять простейших правил.

Не следует лежать на пляже под солнцем весь день, стоит избегать полуденного (самого опасного) солнца, в целом старайтесь быть на солнце умеренное время, а при длительном пребывании на улице в солнечный день необходимо плотно закрывать кожу одеждой и головным убором.