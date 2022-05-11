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40 минут назад

5 способов избежать меланомы из-за солнечных лучей

Inc-News

Стремительно приближающееся лето заставляет граждан вспомнить о красоте загара. Между тем, долгое пребывание на солнце гарантированно ускоряет старение кожного покрова и появление ранних морщин.

5 способов избежать меланомы из-за солнечных лучей
Фото: Inc-NewsInc-News

Но что еще страшнее, солнечные лучи могут провоцировать разрушение ДНК клеток кожи, что может закончиться меланомой.

Во избежание возможного рака кожи доктор Олег Абакумов рекомендует соблюдать пять простейших правил.

Не следует лежать на пляже под солнцем весь день, стоит избегать полуденного (самого опасного) солнца, в целом старайтесь быть на солнце умеренное время, а при длительном пребывании на улице в солнечный день необходимо плотно закрывать кожу одеждой и головным убором.

И, наконец, следует помнить о существовании большого выбора солнцезащитных кремов, которые подходят под любой тип кожи.

ЗОЖ,Олег Абакумов,
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