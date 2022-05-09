Что мешает похудеть: "полезные" продукты со скрытыми калориями

Держать свой вес в пределах нормы важно не только ради внешней привлекательности, но и для здоровья. Чем меньше лишних килограммов, тем лучше общее самочувствие человека. Однако иногда даже здоровый образ жизни и, казалось бы, правильное питание не гарантируют достижения нужной цифры на весах. О том, какие продукты со скрытыми калориями мешают нам похудеть, "Рамблеру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
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По словам специалиста, зачастую, причина, по которой не снижается вес, кроется в продуктах, которые, действительно, являются полезными, но в то же время калорийными.
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Например, семечки, орехи, те же сухофрукты, в которых сахара становится больше, чем в сырых фруктах. Если мы берем, скажем, урбеч, арахисовую пасту, кунжут, то точно так же, как в орехах и семечках в этих продуктах содержится много масла, которое является стопроцентным жиром.
Мы можем сказать и о маслах: пусть это будет самое лучшее оливковое extra virgin или масло виноградной косточки. Да, все это здорово и полезно, но, естественно, калорийность очень высокая. Те же самые обезжиренные йогурты, в них будет либо сахар, но даже если там нет сахара, в йогуртах часто присутствует крахмал. Это все относится и к майонезу light: в нем может быть мало жира, но это все будет скомпенсировано сахаром.
Специалист объяснила, что "скрытые" калории есть и в любимых ЗОЖ-никами авокадо, семенах чиа, льняных семенах, содержащих много масел.
Кроме того, опасными будут и свежевыжатые соки. Скорее всего, когда вы заказываете их в ресторане, то надеетесь на максимальную пользу для своего организма. На самом деле это не
Далее различные свежевыжатые соки. У этих продуктов не только высокая калорийность, но и высокий гликемический индекс. Различные фруктовые салаты тоже входят в этот список. В салате фруктов съесть можно весьма прилично.
Еще один пункт — "полезные сладости". Они тоже на самом деле далеко не так полезны, как принято считать.
То же касается меда, к примеру. Потому что мед - фактический сахар по гликемическому индексу. Какие-нибудь баточники фитнес зерновые и так далее. В них кладут, как правило, много сахара. То же касается мюсли и гранолы. Очень часто там много сахара, который добавляют в глазурь. Далее даже цельнозерновой хлеб или цельнозерновые каши, у которых ниже гликемический индекс, но по калорийности они совершенно не уступают нецельнозерновым.
Диетолог объяснила и об особенностях некоторых овощей, яиц, колбасы. Все это стоит учитывать при составлении здорового рациона.
Далее — печеный картофель. Просто высокий гликемический индекс, и из-за этого человек может набирать вес. Хотя, действительно, это очень полезный продукт, который содержит много калия. В список продуктов входят и зеленый горошек или любые консервированные овощи. Нужно обязательно смотреть, содержат ли они добавленный сахар или нет. К этому относятся и лечо, консервированные томаты, соусы.
Далее — желток. Яйцо очень полезный продукт, но если нужно снизить калорийность салата, лучше добавить побольше белка. Например, взять два белка и один желток.
Еще один продукт — колбаса, например, докторская. В ней нет видимого жира, но она не менее жирная, чем колбаса любительская. Куриная кожа, естественно, очень жирная, ее желательно убирать, хотя сама курица - продукт очень полезный.
Кстати, то же самое касается и жирной рыбы. Это тоже нужно учитывать в общей калорийности