Что мешает похудеть: "полезные" продукты со скрытыми калориями

Например, семечки, орехи, те же сухофрукты, в которых сахара становится больше, чем в сырых фруктах. Если мы берем, скажем, урбеч, арахисовую пасту, кунжут, то точно так же, как в орехах и семечках в этих продуктах содержится много масла, которое является стопроцентным жиром.



Мы можем сказать и о маслах: пусть это будет самое лучшее оливковое extra virgin или масло виноградной косточки. Да, все это здорово и полезно, но, естественно, калорийность очень высокая. Те же самые обезжиренные йогурты, в них будет либо сахар, но даже если там нет сахара, в йогуртах часто присутствует крахмал.

Это все относится и к майонезу light: в нем может быть мало жира, но это все будет скомпенсировано сахаром.