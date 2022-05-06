Эксперты предупредили об опасности комариного укуса

Укус комара может вызвать аллергическую реакцию, а также заражение некоторыми инфекциями, рассказала завотделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина. Об этом сообщает "Радио 1".

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"В организм человека вводится чужеродный белок, когда комар кусает, и тогда может возникнуть аллергия, особенно у детей",

– сказала Ганушкина.

По ее словам, летом комары могут быть переносчиками лихорадки, малярии.

В свою очередь, врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что особенно опасны комары в субтропическом климате.

"В наших широтах, за исключением субтропиков, переносчиками каких-то заболеваний комары не являются",

– пояснил Болибок.