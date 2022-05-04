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3 часа назад

Иммунолог назвала два способа лечения аллергии у человека

runews24.ru

В беседе с URA.RU специалист отметила, что аллергия поддается активному лечению. В мире широко распространена аллергенспецифическая иммунная терапия, то есть лечение аллерговакцинами. Врачи вводят человеку маленькие дозы пыльцы, в результате чего формируется устойчивость к пыльцевым аллергенам.

Иммунолог назвала два способа лечения аллергии у человека
Фото: runews24.rurunews24.ru

"К сожалению, этот метод не лечит перекрестную пищевую аллергию, плюс длительный курс лечения, не менее трех лет. Шесть месяцев в году необходимо посещать аллерголога",

— отметила Надежда Логина.

При этом врач отметила, что такая терапия - долгая. В отличие от иммунитета на вирусы и бактерии аллергены безопасны для человека, однако иммунитет к ним вырабатывается долго.

Второй способ лечения аллергии - аутолимфоцитотерапия. Другими словами, человека лечат собственными иммунными клетками, лимфоцитами. Их выделяют из небольшого количества венозной крови больного, который болен аллергией. Затем, как и любая вакцина, препарат вводят подкожно.

Оба метода лечения можно использовать вне сезона цветения. Последний метод эффективен в лечении и пищевой аллергии. Само лечение проходит около 3-4 недель.

ЗОЖ,
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