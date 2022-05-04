Иммунолог назвала два способа лечения аллергии у человека

В беседе с URA.RU специалист отметила, что аллергия поддается активному лечению. В мире широко распространена аллергенспецифическая иммунная терапия, то есть лечение аллерговакцинами. Врачи вводят человеку маленькие дозы пыльцы, в результате чего формируется устойчивость к пыльцевым аллергенам.

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"К сожалению, этот метод не лечит перекрестную пищевую аллергию, плюс длительный курс лечения, не менее трех лет. Шесть месяцев в году необходимо посещать аллерголога",

— отметила Надежда Логина.

При этом врач отметила, что такая терапия - долгая. В отличие от иммунитета на вирусы и бактерии аллергены безопасны для человека, однако иммунитет к ним вырабатывается долго.

Второй способ лечения аллергии - аутолимфоцитотерапия. Другими словами, человека лечат собственными иммунными клетками, лимфоцитами. Их выделяют из небольшого количества венозной крови больного, который болен аллергией. Затем, как и любая вакцина, препарат вводят подкожно.