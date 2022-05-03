Психозы, депрессия и смерть: чем опасны майские праздники для россиян

Страна вновь переживает долгожданные майские праздники — любимый период россиян, когда они окончательно пробуждаются от зимней спячки и массово выезжают на природу. Медики ждут этих дней с опаской. Для них он давно стал «высоким сезоном». Ведь, у многих россиян отдых в эти дни сопровождается большими порциями шашлыка и обильными возлияниями, что приводит к проблемам со здоровьем. После многодневного веселья люди жалуются на сбои в работе сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, печени, нарушения психики. Иных начинает мучить даже депрессия. «Лента.ру» рассказывает об опасности длинных майских выходных.

«Медработники не любят, а иногда и боятся майских праздников»,

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— говорит Наталья, фельдшер из небольшого населенного пункта. В ее практике с хорошенько принявшими на грудь людьми происходили совершенно невероятные вещи. Александр, пациент вполне зрелого возраста, попросил Наталью прийти к нему домой: «Смотри, у меня чертики сидят на плече. Не могу с ними справиться». Фельдшер, конечно, опешила от неожиданности, но виду не подала. Нужно было успокоить больного, требовалось подыграть ему.

«Ничего, сейчас справимся. Подошла, надавала щелбанов этим «чертикам». Ну-ка кыш отсюда, ну-ка не мешайте, не трогайте Сашку. В общем, наругала»,

— вспоминает Наталья.

После такой обработки «черти» и вправду исчезли. Александр был вне себя от радости, расспрашивал спасительницу, как же удалось их прогнать. Выяснилось, что «черти» преследовали мужчину в течение нескольких дней. После уколов он окончательно успокоился и заснул. В тот раз жизнь Александра удалось спасти, но некоторое время спустя он все равно умер, хотя и не был стар.

***

Веселье на майские праздники традиционно уносит жизни россиян, причем беда подстерегает на каждом шагу. В 2020 году молодая женщина отмечала День Победы и подавилась шашлыком. Около получаса ей пытались помочь собутыльники, но вызывать скорую не торопились. Усилия были тщетны: вытащить застрявший в дыхательных путях кусок мяса они не смогли. Женщина скончалась. Оказалось, что все в компании в момент трагедии были нетрезвы. По заявлению медиков, если бы им позвонили раньше, несчастная осталась бы жива.

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В тот же день две дамы в Бурятии устроили потасовку во время застолья. Одна приревновала своего кавалера к другой, в результате хозяйка дома получила удары металлическим ковшом по голове. Впрочем, серьезное ранение ее ничуть не смутило. Вместо обращения за медпомощью женщина продолжила выпивать со своим сожителем. Их застолье растянулось еще на два дня, а 12 мая она умерла.

А в прошлом году моряк дальнего плавания решил провести майские праздники в салоне эротического массажа в Питере. 36-летний мужчина не покидал объятий массажисток в течение нескольких дней, ежедневно выпивая по две бутылки коньяка и предаваясь утехам. Он постоянно жаловался на самочувствие, но звать врачей не спешили. В конце концов мужчина умер.

***

Медики называют целый ворох проблем, которые угрожают людям на фоне майских возлияний: это нарушения психики, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, печени. Особенно чреваты последствиями выезды на природу, ведь в лесу отдыхающих уже поджидают клещи.

«Иногда клещевой энцефалит выявляется лишь через пару недель. Хорошо, если человек привит. В таком случае легкая симптоматика, температура и головная боль. Все проходит нормально. Но можно и инвалидом остаться»,

— отметила фельдшер Наталья.

В ее практике было немало случаев, когда люди, желая освежиться после спиртного, сильно травмировались в водоемах. Так, при нырянии с моста в реку фиксируются и черепно-мозговые травмы, и переломы костей ног. Бывают и летальные случаи: человек нырнул и не выплыл.

«Постоянно пробивают головы»,

— подтверждает собеседница «Ленты.ру».

Драки с нанесением телесных повреждений, ножевые ранения, алкогольные психозы — все это тоже непременные атрибуты первых в году теплых каникул. Не менее серьезная опасность таится в употреблении суррогата, что часто практикуется в регионах. Денег у людей становится все меньше, стресса больше. Порой неосознанно россияне ищут возможности для расслабления. Однако попытка хотя бы ненадолго спрятаться от бытовых проблем может окончиться большой бедой.

***

Как рассказала «Ленте.ру» психиатр-нарколог высшей категории Вероника Готлиб, по количеству жалоб майские все-таки не могут соперничать с Новым годом, хотя, безусловно, выбиваются из общего ряда.

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«Во время длительного отдыха всегда повышается риск проблем, связанных с длительным употреблением алкоголя, — подчеркнула врач. — Больше обращений идет в соматические больницы: жалуются на проблемы с сердечно-сосудистой системой: повышенное давление, нарушение сердечного ритма, даже инфаркты. Это наиболее частые осложнения от длительного употребления алкоголя».

По ее словам, многое зависит от состояния организма: если человек более-менее здоров, риски серьезных осложнений не столь высоки, но все-таки они есть. Если же человек страдает алкоголизмом, то при резком прекращении употребления спиртного высока вероятность развития делирия, в простонародье — белой горячки.

«Интоксикация и токсическое воздействие алкоголя на головной мозг — еще один фактор, от которого, кстати, не застрахованы люди, не являющиеся больными. Это выражается в неблагоприятных последствиях в виде потери ориентации, спутанности сознания, — резюмирует Готлиб. — Я работаю с подростками, у них те же проблемы. Они тоже идут на шашлыки, чувствуют себя совершенно по-взрослому. Естественно, алкоголь — это атрибут взрослой жизни. Там возникают свои прелести, интоксикация вплоть до токсикологии, отравления этанолом».

***

Источником пищевых токсикоинфекций может служить мясо, которое долго находится в маринаде без холодильника. Расстройство желудка, кишечные колики и отравления — весьма распространенные праздничные диагнозы. Перегруженный желудок заставляет работать с удвоенной силой печень, двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу, вызывая нарушение моторики всего желудочно-кишечного тракта.

Как призналась «Ленте.ру» фармацевт Раиса, в аптеках после майских царит настоящий ажиотаж. Особым спросом пользуются препараты, способные облегчить страдания от проблем с ЖКТ. Покупатели жалуются на боли в желудке, тяжесть в животе, изжогу.

«На майских люди начинают резко есть жирную пищу и запивать ее алкоголем, — сказала Раиса. — Происходит обострение желудочно-кишечных заболеваний, обострение панкреатита. С этими болями, если они не очень сильные, люди приходят в аптеку. Если лечение не помогает, обращаются к врачу».

Довольно часто медикам приходится диагностировать острый алкогольный гепатит, воспалительный процесс в печени, спровоцированный чрезмерным употреблением спиртного. Это заболевание обычно сопровождается повышением температуры и может привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Весьма уязвима и поджелудочная железа, воспаление которой может привести к острому панкреатиту. Этому заболеванию подвержены люди, не имеющие за собой алкогольного шлейфа, но решившие с чувством отгулять майские. «Коктейль» из шашлыка, больших доз алкоголя и никотина наносит сокрушительный удар по поджелудочной. С острым панкреатитом нередко госпитализируют крупных людей: как правило в компании они употребляют больше остальных.

Опаснейшим осложнением панкреатита является панкреонекроз, когда поджелудочная железа начинает переваривать сама себя. Смертность, по данным хирурга Вячеслава Дятлова, достигает 60-80 процентов.

«Профилактика панкреонекроза проста — не объедаться, особенно жирной мясной пищей, не употреблять спиртные напитки в больших дозах, жалеть и любить свою поджелудочную железу»,

— советуют врачи.

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Исходя из личного опыта, фельдшер Наталья утверждает, что чаще всего острый панкреатит случается у женщин.

«Одну неблагополучную женщину я обкалывала три дня подряд, она обратились после праздников, после возлияний. Три дня выводила ее из этого состояния. У другой пациентки обострение панкреатита привело к циррозу печени. Она вся пожелтела, я думала, она у нас умрет. После майских праздников я выводила ее из запоя»,

— поделилась медик.

***

На взгляд Вероники Готлиб, безвредных доз алкоголя не существует. По мнению нарколога, веселье без спиртного более ценно, поскольку оно более естественное.

«Одним из мотивов употребления алкоголя является стремление снизить тяжелые эмоциональные переживания. Спиртное выступает в виде транквилизатора или даже антидепрессанта. После окончания употребления, естественно, маятник качается в другую сторону. Почти всегда это пониженное настроение вплоть до депрессии. Мне приходит на ум пословица: "Выпивали — веселились, подсчитали — прослезились". Не в смысле, что спустили все деньги на застолье. Дело в том, что на смену пьяному веселью приходит чувство вины, неприятие себя. Если человек прежде испытывал проблемы подобного рода, в таком состоянии они могут сильно усугубиться»,

— резюмировала специалист.