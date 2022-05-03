Сомнолог рассказала, как побороть бессонницу

Сомнолог Ханна Шор рассказала, как можно сгладить последствия недосыпа. По ее словам, всего одна бессонная ночь может испортить сразу несколько последующих дней, передает utro.ru.
Специалист считает, что лучший способ вернуть здоровый сон – это дать организму время на отдых днем. Даже 20-минутный легкий сон помоет улучшить когнитивные функции и расслабиться.
Чтобы добиться нормальной продолжительности сна на постоянной основе, нужно установить распорядок дня, заниматься спортом, а также пить меньше алкоголя и кофе, отмечает сомнолог.
Кроме того, Ханна Шор советует создать собственную «рутину сворачивания», то есть научиться отключаться от ежедневных дел перед сном.
Ранее британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн заявил, что хронический недостаток сна увеличивает вероятность возникновения диабета.