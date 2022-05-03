Сомнолог рассказала, как побороть бессонницу

Сомнолог Ханна Шор рассказала, как можно сгладить последствия недосыпа. По ее словам, всего одна бессонная ночь может испортить сразу несколько последующих дней, передает utro.ru.

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Специалист считает, что лучший способ вернуть здоровый сон – это дать организму время на отдых днем. Даже 20-минутный легкий сон помоет улучшить когнитивные функции и расслабиться.

Чтобы добиться нормальной продолжительности сна на постоянной основе, нужно установить распорядок дня, заниматься спортом, а также пить меньше алкоголя и кофе, отмечает сомнолог.

Кроме того, Ханна Шор советует создать собственную «рутину сворачивания», то есть научиться отключаться от ежедневных дел перед сном.