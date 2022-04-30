Названо идеальное количество сна для людей старше 40 лет

Сон является важнейшим фактором здоровья мозга, и ученые неустанно пытаются выяснить, каким именно должен быть полноценный ночной отдых на разных этапах жизни и как он может повлиять на нашу уязвимость к снижению когнитивных функций.

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Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы оставаться здоровым и чувствовать себя замечательно. В исследовании Кембриджского университета приняли участие почти 40 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет.

Проанализировав информацию с помощью компьютерного алгоритма, ученые показали, что как нехватка, так и избыток сна негативно сказывается на целом ряде когнитивных функций.

Анализ показал, что люди, которые спали по семь часов в сутки, в среднем показали лучшие результаты в когнитивных тестах на скорость обработки информации, зрительное внимание, память и навыки решения задач. Причем у них же отмечается более стабильное психическое и психологическое состояние — сравнительно низкий уровень тревожности и депрессии.