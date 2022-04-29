Как быстрее заснуть? Самые эффективные техники

Доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал в интервью для Youtube-канала «А поговорить?» об эффективных техниках, которые помогут быстрее заснуть.

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"Три секунды длится вдох, потом на семь секунд нужно задержать дыхание и на восемь секунд можно произвести медленный выдох. Когда вы повторяете какое-то действие и контролируете его на счет, мозг тогда расслабляется, — рассказал специалист.

Он также посоветовал использовать технику, которую использовал Наполеон. Засыпая, он представлял комод с пустыми ящиками и сверток с написанными делали. Затем клал сверток в этот комод, закрывал его и говорил, что подумает об этом завтра. То же самое нужно проделать со своими мыслями, пояснил сомнолог.