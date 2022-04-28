Почему по утрам опасно заправлять кровать

Как пишет «Доктор Питер», опасность кроется в пылевых клещах, живущих на постельном белье. Их доктор назвала врагами человека. Таких клещей на постельном белье утром может насчитываться более миллиона. Теплая и влажная среда идеальна для их размножения. А если с утра заправить кровать одеялом и покрывалом, то клещи будут размножаться еще активнее.

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В качестве пищи клещи используют частички отмершей кожи человека. Для человека опасны отходы жизнедеятельности клещей, отметила Юзуп. Они могут вызвать ослабление иммунитета и развитие аллергии, конъюнктивита, ринита, дерматита и заболеваний органов дыхания.

Чтобы избавиться от пылевых клещей, нужно регулярно стирать белье при высокой температуре воды, сушить и гладить.

Решить проблему можно также с помощью солнечного света, сухости и свежего воздуха — всего этого очень боятся пылевые клещи. Врач советует после пробуждения сразу не застилать постель. Лучше на какое-то время откинуть одеяло и хорошо проветрить помещение.