4 приема первой помощи из кино, которые только вредят

Кино не всегда похоже на реальность, особенно когда дело касается медицины. В ситуации неотложной помощи экранные врачи без промедлений бегут делать искусственное дыхание, а прибывшая скорая помощь обязательно достает дефибратор. Насколько сцены из фильмов совпадают с реальностью? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал, какие киношные приемы могут только навредить.
Самое важное в оказании медицинской помощи — не быть равнодушным. Важно вовремя понять, что человеку плохо и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Дальше можно приступать к оказанию медицинской помощи. Но и тут есть особенности.
В кино: делают всем подряд, даже если человек упал в обморок
На самом деле: навредит и больному, и вам, если делать неправильно
На сегодняшний момент данный прием могут не использовать: пострадавший может быть болен туберкулезом или бактериальной инфекцией. Ваши манипуляции приведут не к спасению пострадавшего, а к заражению самого себя. Во многих европейских странах уже отказались от использования данного приема: он подвергает риску бригаду и, по большому счету, не оказывает крайне положительного действия на пострадавшего.
Кроме того, не все правильно выполняют технику искусственного дыхания.
В кино: частый прием, чтобы привести человека в чувство
На самом деле: достаточно просто сильно потрясти, а не бить
Прием работает только в случае, если человек находится в обморочном состоянии. Удары вызовут болевой синдром и приведут в чувство. Но достаточно и просто потрясти человека за плечи/ ключицу, чтобы понять, в бессознательном или сознательном состоянии человек. Если не реагирует, возможна остановка сердце: нужно срочно вызывать 03.
В кино: используют очень часто, «вытаскивая» человека с того света
На самом деле: способ работает, но используют его не так часто + надо уметь использовать дефибриллятор
Безусловно, эффективный метод оказания доврачебный поищи. Этот метод используется в бригадах скорой медицинской помощи, ему должны учиться и простые люди.
Нужно убедится, что действительно произошла остановка сердца. Делается это за счет пальпации крупных сосудов, на них отсутствует пульсация.
Если вы уверены, что у человека остановилось сердце, начинайте сердечно-легочную реанимацию. В это время кто-то должен сбегать за портативным дефибриллятором. Они сейчас есть в торговых центрах, на пунктах охраны, в поликлиниках. На устройстве есть четкая инструкция, как им правильно пользоваться.
Но это не всегда спасительный механизм, не всегда можно завести ему сердце с помощью дефибриллятора.
В кино: когда человек падает в обморок, его перетаскивают на диван или кровать
На самом деле: лучше оставить как есть и обеспечить поток воздуха
Лучше оставить человека в том состоянии, в котором он есть. Вдруг у человека инсульт или травма — тогда его нельзя поднимать. Я бы рекомендовал вызвать бригаду скорой медицинской помощи и обеспечить человеку приток воздуха. Если человек обучен сердечно-легочной реанимации — проводить.