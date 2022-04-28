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1 час назад

4 приема первой помощи из кино, которые только вредят

Дарья Амосова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Кино не всегда похоже на реальность, особенно когда дело касается медицины. В ситуации неотложной помощи экранные врачи без промедлений бегут делать искусственное дыхание, а прибывшая скорая помощь обязательно достает дефибратор. Насколько сцены из фильмов совпадают с реальностью? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал, какие киношные приемы могут только навредить.

4 приема первой помощи из кино, которые только вредят
Фото: Кадр из сериала «Анатомия страсти»Кадр из сериала «Анатомия страсти»
Действительно, кино и жизнь — это две разные истории. Нельзя насмотреться «Доктора Хауса» и считать, что готов оказывать первую помощь. Такие действия могут привести вместо положительного эффекта к отрицательному.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Самое важное в оказании медицинской помощи — не быть равнодушным. Важно вовремя понять, что человеку плохо и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

  • Если кто-то нуждается в медицинской помощи, первое, что нужно сделать — попросить окружающих вызвать 03 или сделать это самому.

Дальше можно приступать к оказанию медицинской помощи. Но и тут есть особенности.

Дыхание «рот в рот»

В кино: делают всем подряд, даже если человек упал в обморок

На самом деле: навредит и больному, и вам, если делать неправильно

На сегодняшний момент данный прием могут не использовать: пострадавший может быть болен туберкулезом или бактериальной инфекцией. Ваши манипуляции приведут не к спасению пострадавшего, а к заражению самого себя. Во многих европейских странах уже отказались от использования данного приема: он подвергает риску бригаду и, по большому счету, не оказывает крайне положительного действия на пострадавшего.

Кроме того, не все правильно выполняют технику искусственного дыхания.

  • Если вы все же решились, помните, что сердечно-легочная реанимация оказывается по алгоритму — 30 качков, 2 вдоха.
  • Лучше выполнять процедуру через специализированные дыхательные маски, либо через салфетки/платок.
  • Делать сердечно-легочную реанимацию нужно исключительно на жесткой поверхности, например, полу.

Пощечины по лицу

В кино: частый прием, чтобы привести человека в чувство

На самом деле: достаточно просто сильно потрясти, а не бить

Прием работает только в случае, если человек находится в обморочном состоянии. Удары вызовут болевой синдром и приведут в чувство. Но достаточно и просто потрясти человека за плечи/ ключицу, чтобы понять, в бессознательном или сознательном состоянии человек. Если не реагирует, возможна остановка сердце: нужно срочно вызывать 03.

Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Использование дефибриллятора

В кино: используют очень часто, «вытаскивая» человека с того света

На самом деле: способ работает, но используют его не так часто + надо уметь использовать дефибриллятор

Безусловно, эффективный метод оказания доврачебный поищи. Этот метод используется в бригадах скорой медицинской помощи, ему должны учиться и простые люди.

Нужно убедится, что действительно произошла остановка сердца. Делается это за счет пальпации крупных сосудов, на них отсутствует пульсация.

Если вы уверены, что у человека остановилось сердце, начинайте сердечно-легочную реанимацию. В это время кто-то должен сбегать за портативным дефибриллятором. Они сейчас есть в торговых центрах, на пунктах охраны, в поликлиниках. На устройстве есть четкая инструкция, как им правильно пользоваться.

Но это не всегда спасительный механизм, не всегда можно завести ему сердце с помощью дефибриллятора.

Уложить или поднять на ноги

В кино: когда человек падает в обморок, его перетаскивают на диван или кровать

На самом деле: лучше оставить как есть и обеспечить поток воздуха

Лучше оставить человека в том состоянии, в котором он есть. Вдруг у человека инсульт или травма — тогда его нельзя поднимать. Я бы рекомендовал вызвать бригаду скорой медицинской помощи и обеспечить человеку приток воздуха. Если человек обучен сердечно-легочной реанимации — проводить.

Детали

  • Посмотрите, есть ли у человека с собой препараты. Если он жалуется на боль в области сердца, то с собой может оказаться нитроглицерин: брызните им под язык.
  • Диабетику в гипокоме (липкий пот, угнетенное сознание) нужно дать сладкую воду. Как правило, у человека всегда что-то есть с собой: фруктоза или какой-то аналог.
  • Самое главное — не оставлять человека одного.
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