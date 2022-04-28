4 приема первой помощи из кино, которые только вредят

Кино не всегда похоже на реальность, особенно когда дело касается медицины. В ситуации неотложной помощи экранные врачи без промедлений бегут делать искусственное дыхание, а прибывшая скорая помощь обязательно достает дефибратор. Насколько сцены из фильмов совпадают с реальностью? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал, какие киношные приемы могут только навредить.

Фото: Кадр из сериала «Анатомия страсти» Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Действительно, кино и жизнь — это две разные истории. Нельзя насмотреться «Доктора Хауса» и считать, что готов оказывать первую помощь. Такие действия могут привести вместо положительного эффекта к отрицательному. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

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Самое важное в оказании медицинской помощи — не быть равнодушным. Важно вовремя понять, что человеку плохо и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Если кто-то нуждается в медицинской помощи, первое, что нужно сделать — попросить окружающих вызвать 03 или сделать это самому.

Дальше можно приступать к оказанию медицинской помощи. Но и тут есть особенности.

Дыхание «рот в рот»

В кино: делают всем подряд, даже если человек упал в обморок

На самом деле: навредит и больному, и вам, если делать неправильно

На сегодняшний момент данный прием могут не использовать: пострадавший может быть болен туберкулезом или бактериальной инфекцией. Ваши манипуляции приведут не к спасению пострадавшего, а к заражению самого себя. Во многих европейских странах уже отказались от использования данного приема: он подвергает риску бригаду и, по большому счету, не оказывает крайне положительного действия на пострадавшего.

Кроме того, не все правильно выполняют технику искусственного дыхания.

Если вы все же решились, помните, что сердечно-легочная реанимация оказывается по алгоритму — 30 качков, 2 вдоха.

Лучше выполнять процедуру через специализированные дыхательные маски, либо через салфетки/платок.

Делать сердечно-легочную реанимацию нужно исключительно на жесткой поверхности, например, полу.

Пощечины по лицу

В кино: частый прием, чтобы привести человека в чувство

На самом деле: достаточно просто сильно потрясти, а не бить

Прием работает только в случае, если человек находится в обморочном состоянии. Удары вызовут болевой синдром и приведут в чувство. Но достаточно и просто потрясти человека за плечи/ ключицу, чтобы понять, в бессознательном или сознательном состоянии человек. Если не реагирует, возможна остановка сердце: нужно срочно вызывать 03.

Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Использование дефибриллятора

В кино: используют очень часто, «вытаскивая» человека с того света

На самом деле: способ работает, но используют его не так часто + надо уметь использовать дефибриллятор

Безусловно, эффективный метод оказания доврачебный поищи. Этот метод используется в бригадах скорой медицинской помощи, ему должны учиться и простые люди.

Нужно убедится, что действительно произошла остановка сердца. Делается это за счет пальпации крупных сосудов, на них отсутствует пульсация.

Если вы уверены, что у человека остановилось сердце, начинайте сердечно-легочную реанимацию. В это время кто-то должен сбегать за портативным дефибриллятором. Они сейчас есть в торговых центрах, на пунктах охраны, в поликлиниках. На устройстве есть четкая инструкция, как им правильно пользоваться.

Но это не всегда спасительный механизм, не всегда можно завести ему сердце с помощью дефибриллятора.

Уложить или поднять на ноги

В кино: когда человек падает в обморок, его перетаскивают на диван или кровать

На самом деле: лучше оставить как есть и обеспечить поток воздуха

Лучше оставить человека в том состоянии, в котором он есть. Вдруг у человека инсульт или травма — тогда его нельзя поднимать. Я бы рекомендовал вызвать бригаду скорой медицинской помощи и обеспечить человеку приток воздуха. Если человек обучен сердечно-легочной реанимации — проводить.

Детали

Посмотрите, есть ли у человека с собой препараты. Если он жалуется на боль в области сердца, то с собой может оказаться нитроглицерин: брызните им под язык.

Диабетику в гипокоме (липкий пот, угнетенное сознание) нужно дать сладкую воду. Как правило, у человека всегда что-то есть с собой: фруктоза или какой-то аналог.

Самое главное — не оставлять человека одного.