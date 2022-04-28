Признаки нехватки йода в организме

Йод играет важную роль в синтезе гормонов щитовидной железы, недостаток этого минерала в организме ослабляет ее способность вырабатывать эти гормоны, которые необходимы для развития мозга, заживления ран и роста. При этом, как отмечают специалисты, около трети людей в мире испытывают недостаток в йоде, часто даже не подозревая об этом. Признаки, которые могут указывать на дефицит йода в организме — в материале «Рамблера».

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Быстрая утомляемость, слабость, плохое настроение

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При дефиците йода в организме замедляется метаболизм, несмотря на то, что человек потребляет привычное количество пищи, энергии он из нее получает меньше. Мышцы начинают работать менее эффективно, поэтому человек чувствует слабость и усталость.

Сухость кожи и выпадение волос

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в обновлении клеток и поддерживают восстановление волосяных фолликулов. Нехватка йода в организме приводит к тому, что необходимых гормонов вырабатывается меньше. Их недостаточное количество не дает клеткам вовремя и качественно обновляться, из-за этого могут образовываться ороговевшие, шелушащиеся участки кожи. Волосяные фолликулы тоже перестают обновляться, волосы выпадают и со временем их становится меньше.

Ухудшение памяти, частые головные боли

Йод, отвечающий за синтез гормонов щитовидной железы, играет важную роль в развитии мозга. Иногда этот минерал называют «микроэлементом интеллекта». Замедление метаболизма, к которому приводит недостаток йода, запускает проблемы в работе головного мозга. У человека снижается способность к обучению, внимание, он плохо запоминает информацию, теряет интерес к творчеству, могут возникать сильные головные боли.

Отеки

Йододефицит часто проявляется в появлении отеков. Чаще всего они возникают под глазами, но отекать также могут руки и ноги.

Ослабление иммунитета

Если человек часто болеет, несмотря на то, что принимает все необходимые меры по укреплению организма и профилактике заболеваний, есть повод проверить, достаточное ли количество йода он получает (средняя суточная норма йода для взрослого человека составляет 120-150 мкг). Слабость иммунной системы — один из характерных признаков дефицита йода в организме.