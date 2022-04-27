Шесть простых правил: как питаться в праздничные дни, чтобы не поправиться

Майские праздники традиционно ассоциируются с весной, теплой и солнечной погодой, поездками на природу, ну и, конечно же, шашлыками. А там, где шашлык, непременно найдут свое место на столе и салаты, щедро заправленные майонезом, и сладости в изобилии. Как же прожить майские праздники, чтобы не «заработать» лишние килограммы, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.
Постарайтесь не налегать на жирные сорта мяса, в частности на свинину и баранину. Ради сохранения фигуры можно иногда отойти от классического рецепта и взять более постные куски. Или приобрести менее жирное мясо курицы или индейки.
А еще можно разнообразить праздничное меню шашлыком из сочной, полезной и не менее вкусной рыбы.
Возьмите с собой на природу побольше чистой воды: она нужна нашему организму всегда, независимо от сезона года и дня в календаре. Чтобы не переесть за праздничным столом, выпейте стакан воды за полчаса до трапезы. Это поможет быстрее насытиться и сократить количество употребляемой пищи.
В праздники обязательно ставим на стол овощи и зелень, которые не только служат для нас источником клетчатки и витаминов, но также благотворно влияют на процессы пищеварения и помогают быстрее насытиться.
Чтобы не переесть в праздники, постарайтесь не голодать перед обильной трапезой: голодный человек всегда съест больше, чем тот, кто успел за пару часов слегка перекусить.
Ни в коем случае не торопитесь во время еды, не сметайте все со стола и не гонитесь за количеством съеденных вкусностей. Помните: чувство насыщения приходит лишь через двадцать минут после начала приема пищи. Поэтому постарайтесь, наоборот, есть без спешки, тщательно пережевывая пищу, наслаждаясь ею и смакуя каждый кусочек. Тогда удовольствия от праздничного обеда получится гораздо больше, да и фигура сильно не пострадает.
Помните, что в соках и сладкой газировке содержится сахара не меньше, чем в тортиках или пирожных. Также сахар содержится и в алкоголе. Поэтому по возможности замените соки и газировку на несладкий домашний компот, чай или простую чистую воду.
Сейчас на прилавках магазинов можно найти огромное количество разнообразных заправок. Однако если вы взглянете на этикетки, то обнаружите, что у абсолютного большинства заправок немаленькая калорийность, поэтому майонезы, кетчупы и всевозможные соусы таят в себе нешуточную опасность для нашей фигуры.
Чтобы минимизировать вред от излишне калорийных заправок, попробуйте сделать их сами. Помните: домашний майонез или соус однозначно получатся вкуснее магазинных, и вы всегда будете знать, какие ингредиенты туда вошли, а какие нет. Вместо майонеза при желании в качестве заправки можно также использовать домашний нежирный йогурт или сметану с низким содержанием жира.
Любые ограничения нужно делать разумными и так, чтобы это не повлияло на ваше настроение. Помните, что физическая активность помогает сжигать лишние калории, поэтому больше гуляйте, ходите на выставки, общайтесь, играйте на улице, катайтесь на велосипедах и будьте как можно более активными. И тогда, даже если вы слегка переусердствовали за праздничным столом, вам не придется огорчаться, встав после праздников на весы.