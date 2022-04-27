Шесть простых правил: как питаться в праздничные дни, чтобы не поправиться

Майские праздники традиционно ассоциируются с весной, теплой и солнечной погодой, поездками на природу, ну и, конечно же, шашлыками. А там, где шашлык, непременно найдут свое место на столе и салаты, щедро заправленные майонезом, и сладости в изобилии. Как же прожить майские праздники, чтобы не «заработать» лишние килограммы, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

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«Правильное» мясо

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Постарайтесь не налегать на жирные сорта мяса, в частности на свинину и баранину. Ради сохранения фигуры можно иногда отойти от классического рецепта и взять более постные куски. Или приобрести менее жирное мясо курицы или индейки.

А еще можно разнообразить праздничное меню шашлыком из сочной, полезной и не менее вкусной рыбы.

Больше воды и овощей

Возьмите с собой на природу побольше чистой воды: она нужна нашему организму всегда, независимо от сезона года и дня в календаре. Чтобы не переесть за праздничным столом, выпейте стакан воды за полчаса до трапезы. Это поможет быстрее насытиться и сократить количество употребляемой пищи.

В праздники обязательно ставим на стол овощи и зелень, которые не только служат для нас источником клетчатки и витаминов, но также благотворно влияют на процессы пищеварения и помогают быстрее насытиться.

Не голодать

Чтобы не переесть в праздники, постарайтесь не голодать перед обильной трапезой: голодный человек всегда съест больше, чем тот, кто успел за пару часов слегка перекусить.

Ни в коем случае не торопитесь во время еды, не сметайте все со стола и не гонитесь за количеством съеденных вкусностей. Помните: чувство насыщения приходит лишь через двадцать минут после начала приема пищи. Поэтому постарайтесь, наоборот, есть без спешки, тщательно пережевывая пищу, наслаждаясь ею и смакуя каждый кусочек. Тогда удовольствия от праздничного обеда получится гораздо больше, да и фигура сильно не пострадает.

Простые углеводы

Помните, что в соках и сладкой газировке содержится сахара не меньше, чем в тортиках или пирожных. Также сахар содержится и в алкоголе. Поэтому по возможности замените соки и газировку на несладкий домашний компот, чай или простую чистую воду.

Заправка для салатов

Сейчас на прилавках магазинов можно найти огромное количество разнообразных заправок. Однако если вы взглянете на этикетки, то обнаружите, что у абсолютного большинства заправок немаленькая калорийность, поэтому майонезы, кетчупы и всевозможные соусы таят в себе нешуточную опасность для нашей фигуры.

Чтобы минимизировать вред от излишне калорийных заправок, попробуйте сделать их сами. Помните: домашний майонез или соус однозначно получатся вкуснее магазинных, и вы всегда будете знать, какие ингредиенты туда вошли, а какие нет. Вместо майонеза при желании в качестве заправки можно также использовать домашний нежирный йогурт или сметану с низким содержанием жира.

Физическая активность