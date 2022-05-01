Что нельзя делать на голодный желудок

Некоторые действия, совершаемые людьми на голодный желудок, могут нанести серьезный вред организму. Что категорически нельзя делать до еды, рассказываем в материале "Рамблера".

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Жевать жвачку

Врачи не рекомендуют есть жевательную резинку на пустой желудок. Научно доказано, что она провоцирует избыточное выделение желудочной кислоты.

"Когда вы начинаете жевать резинку, в желудок выделяется кислота; только на этот раз пища не переваривается. Он накапливает кислоту в желудке, которая просто пузырится. Это означает, что чем больше кислоты просто находится в вашем желудке, тем выше вероятность развития язвы желудка", — объяснил доктор Мухаммад Мулонго, окружной санитарный врач округа Буламбули в Восточной Уганде.

Пить кофе и цитрусовый сок

Кофе на голодный желудок также негативно влияет на состояние здоровья человека. Так, ученые из Кембриджа провели исследование и выяснили, что выпитый натощак напиток может повысить уровень сахара в крови, что приводит к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, кофе на голодный желудок вызывает кислотный рефлюкс. Об этом говорится в исследовании Американского общества желудочно-кишечной эндоскопии. Кофе (с кофеином или без) расслабляет нижний пищеводный сфинктер, и желудочная кислота просачивается в пищевод. Наиболее распространенный симптом кислотного рефлюкса - изжога.

У некоторых людей кофеин, особенно на голодный желудок, повышает тревожность и нервозность, по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана.

Цитрусовый сок также раздражает стенки желудка из-за содержащейся в нем кислоты и грубой клетчатки. Лучше разбавлять напиток водой 1:1.

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