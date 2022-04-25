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1 час назад

Врач дал советы для сохранения здоровья почек

Вечерняя Москва

Ежедневная активность и правильное питание помогут сохранить почки здоровыми. Об этом сообщил врач Вернер Ригель.

Врач дал советы для сохранения здоровья почек
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Медицинский специалист отметил, что диабет и гипертония могут спровоцировать болезни почек. Поэтому необходимо тщательно следить за ежедневным рационом. В частности, стоит снизить потребление сахара. Также необходимо включить в ежедневный рацион фрукты и овощи.

Необходимо помнить и о водном балансе и употреблять необходимое организму количество питьевой воды.

Кроме того, для сохранения здоровья почек не стоит забывать об умеренных физических нагрузках. Необходимо каждый день ходить на прогулки или делать зарядку по утрам, передает ФАН.

Ранее врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал о том, как растворить камни в почках. При формировании оксолатных камней и уратов нужно пить много воды. Ориентироваться при этом нужно не на количество выпитой воды, а на объем мочи: около 2–2,5 литра за сутки. При этом необходимо снизить количество соли в рационе.

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