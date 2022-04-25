Врач дал советы для сохранения здоровья почек

Ежедневная активность и правильное питание помогут сохранить почки здоровыми. Об этом сообщил врач Вернер Ригель.

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Медицинский специалист отметил, что диабет и гипертония могут спровоцировать болезни почек. Поэтому необходимо тщательно следить за ежедневным рационом. В частности, стоит снизить потребление сахара. Также необходимо включить в ежедневный рацион фрукты и овощи.

Необходимо помнить и о водном балансе и употреблять необходимое организму количество питьевой воды.

Кроме того, для сохранения здоровья почек не стоит забывать об умеренных физических нагрузках. Необходимо каждый день ходить на прогулки или делать зарядку по утрам, передает ФАН.