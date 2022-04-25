Как россияне относятся к приему витаминов и что говорят врачи

Исследователи социальной сети "Фотострана" опросили 15 000 человек и выяснили, как россияне поддерживают свое здоровье весной. "Рамблер" публикует результаты опроса.

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Весной природа скидывает зимние оковы, но в этот период важно не забывать о своем здоровье, так как со сменой сезона происходят изменения мозговой активности, работы сердца и других процессов в организме.

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Весной особенно остро ощущается авитаминоз — нехватка витаминов и полезных микроэлементов. Поэтому стоит уделить особое внимание своему питанию, а возможно и прибегнуть к приему витаминных комплексов. Для этого необходимо сдать анализы, чтобы прояснить дефицитные группы витаминов.

По результатам опроса сотрудников "Фотостраны", 35% опрошенных считают, что весной необходимо принимать витаминные комплексы, дополняя ими сбалансированное питание.

«Мы получаем многие полезные вещества и микроэлементы из еды, но весной хочется помочь организму проснуться, стать бодрее как можно скорее, поэтому почему бы и не воспользоваться дополнительными средствами, которые можно купить в любой аптеке,» — делится Жанна.

«Тем более, что чаще всего комплексы содержат уже разнообразные витамины, которые сочетаются между собой и приносят только пользу. И найти их можно как отдельно для женщин, так и для мужчин, и для детей,» — поддерживает супругу Игорь.

Специалисты поддерживают идею о приеме витаминов. Женщинам особенно стоит обратить внимание на витамины D, A, K, B6, B12, B9, E, C, кальций, цинк и селен, а мужчинам - на витамины группы B, A, C, E, D, H.

При этом 25% респондентов считают, что витамины достаточно получать из еды, если питаться разнообразно. С этим согласны и многие нутрициологи.

«Зачем тратить деньги на таблетки, если можно просто грамотно составить свой рацион,» — отмечает Вера, — «нужно есть побольше овощей и фруктов, не забывать про крупы и мясо/рыбу».

Врачи подтверждают, что питание должно быть сбалансированным. Важно включать в рацион не только овощи, фрукты, ягоды, которых весной большое разнообразие, но и белковые продукты животного и растительного происхождения, а также сложные углеводы: крупы, макароны и хлеб.

Около 22% опрошенных отмечают, что витамины можно спокойно заменить прогулками на свежем воздухе, спортом и любой двигательной активностью.

«Женщины могут заняться танцами, чтобы к лету быть ещё красивее, а мужчинам будет полезно пробежаться до цветочного магазина в поисках тюльпанов для своей половины,» — делится Кирилл.

Лишь 18% россиян не следят за изменениями в организме или предпочитают не акцентировать на этом внимание.

«У меня в любое время года одно и то же состояние, не вижу смысла уделять много внимания приему витаминов, все и так прекрасно,» — комментирует Адель.