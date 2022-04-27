Что происходит с организмом, когда вы пьете кофе после 12 часов дня

После полудня специалисты часто не рекомендуют пить кофе. Связано это с пятью эффектами, которые оказывает этот напиток на организм.

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Чашка кофе, выпитая днём или вечером, может привести к нескольким неприятным последствиям. И к ним нужно быть готовым.

Заснуть станет сложнее. Исследование 2014 года, результаты которого опубликованы в Journal of Biological Rhythms, показало, что кофеин даже за пять часов до сна может увеличить время, которое требуется, чтобы заснуть. Участники исследования принимали дозу этого вещества, равную двум чашкам эспрессо. Сон будет беспокойным. Одно из исследований Journal of Biological Rhythms продемонстрировало, что если за пять часов до отхода ко сну человек получит дозу кофеина, то он будет чаще просыпаться в ночное время. Кроме того, периоды быстрого сна у него увеличатся, а глубокого («медленного») - сократятся.

Нарушится циркадный ритм. Из-за этого вам может стать ещё тяжелее вставать утром с постели. Как показало исследование 2015 года (результаты опубликованы в Science Translational Medicine), кофеин за три часа до сна сбивает «биологические часы» человека примерно на 40 минут. Будете сильнее потеть. Исследование, опубликованное в 2015 году в издании Menopause, продемонстрировало, что кофе может усилить потливость по ночам. Особенно это касается женщин, которые пережили менопаузу. Будете чаще ходить в туалет ночью. Кофеин - это отличное мочегонное средство. Согласно научной статье в International Urogynecology Journal, кофе в больших количествах может привести к недержанию. Исследование 2011 года показало также, что кофеин вреден для тех, у кого есть симптом гиперактивного мочевого пузыря: напиток может увеличить неотложность и частоту мочеиспускания.