Правда ли, что принимать холодный душ полезно

Наверняка вы много раз слышали, что холодный душ может укрепить организм. Но так ли это на самом деле с научной точки зрения?

Спортсмен Вим Хоф из программы BBC «Заморозь страх» уверен, что холодный душ однозначно полезен для организма человека. По мнению экстремала, попавшего в книгу рекордов Гиннеса, принятие такого душа каждый день избавляет от посещения врача, а также заряжает энергией и снижает стресс.

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На самом деле на сегодня существует не так много научных исследований, связанных с воздействием холодного душа на здоровье. Одно из исследований, проведённых в Нидерландах, показало, что люди, принимающие ежедневно в течение четырёх недель душ по 30, 60 или 90 секунд, на 29 процентов реже брали больничный и сообщали о заболеваниях, чем те, кто мылся только тёплой водой.

Причина такого положительного влияния холодной воды на организм всё ещё неясна. Ряд научных работ демонстрирует, что холодный душ может укрепить иммунитет. Так, в рамках одного чешского исследования выяснилось, что если в течение часа погружаться в холодную воду (температура воды - 14 градусов Цельсия) три раза в неделю в течение шести недель, то это немного укрепит иммунную систему. Правда, в этом исследовании участвовали только «спортивные молодые люди».

Когда человек принимает холодный душ, то его пульс повышается и давление увеличивается. Есть свидетельства того, что холодная вода может запустить симпатическую нервную систему. Часть этой системы отвечает за реакцию организма в стиле «бей или беги» (реакция на событие, которое воспринимается в качестве стрессового, опасного либо пугающего). В результате в организме увеличивается количество гормона норадреналина. Этот гормон, в свою очередь, и является причиной того, что давление и частота сердечных сокращений возрастают. Всё это может укрепить сердечно-сосудистую систему.

Также известно, что при погружении в холодную воду у человека улучшается кровообращение. Объясняется это тем, что, когда такая вода воздействует на кожу, кровеносные сосуды сужаются. Когда же человек выходит из душа и согревается, сосуды расширяются и кровоток улучшается. Результаты исследования, посвящённого изучению влияния на организм погружения в холодную воду после занятий спортом, показали, что через месяц у участников улучшился приток крови к мышцам.