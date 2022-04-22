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1 час назад

Правила, которые помогут держать холестерин под контролем

Lenta.ru

Врач-терапевт Томи Митчелл перечислил помогающие держать под контролем уровень холестерина несложные правила. В статье для издания ETNT он уточнил, что здоровое питание и активный образ жизни, в числе всего прочего, помогут снизить уровень холестерина.

Правила, которые помогут держать холестерин под контролем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известный врач напомнил, что очень важно придерживаться здорового питания.

«Нужно выбирать продукты с низким содержанием трансжиров и прочих вредных компонентов. Их лучше заменить пищей, богатой клетчаткой, которая поможет поддерживать уровень холестерина в норме и сохранить вес. Например, можно добавить в ежедневный рацион больше фруктов, овощей и цельнозерновые злаки»,

— предложил доктор и добавил, что помимо правильного питания необходимо отказаться от сидячего образа жизни и заняться спортом.

Всего 30 минут ежедневных умеренных нагрузок благотворно повлияют на работу сердечно-сосудистой системы и весь организм в целом.

Чтобы уровень холестерина не рос, по словам доктора, необходимо также отказаться от вредных привычек. Так, например, Митчелл обращает внимание на то, что химические вещества, содержащиеся в сигаретах, способствуют образованию бляшек в артериях, затрудняя тем самым свободное циркуляцию крови. Кроме того, курение вызывает воспаление и окислительный стресс, провоцирующий рост уровня холестерина.

ЗОЖ,
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