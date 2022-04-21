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1 час назад

Раскрыты болезни работающих ночью людей

Lenta.ru

Эксперты раскрыли правду о болезнях людей, работающих ночью и вынужденных питаться в темное время суток. Приемы пищи по ночам несут вред здоровью, говорится в статье, опубликованной в Harvard Health Publishing.

Раскрыты болезни работающих ночью людей
Фото: Фото: Chris Benson / UnsplashФото: Chris Benson / Unsplash

Ссылаясь на проведенные ранее эксперименты, авторы материала утверждают, что ночные работники находятся в зоне риска возникновения диабета, сердечных заболеваний и ожирения.

Исследование показало, что у людей, которые работали в ночную смену 14 дней, а также ели немного на ночь, наблюдалось повышение уровня сахара в крови, что потенциально подвергало их более высокому риску появления названных заболеваний.

Во время эксперимента 19 молодым участникам поручили следовать лабораторному протоколу, имитирующему часы работы в ночную смену. Половина группы ела часть еды днем и часть ночью, как это часто делают люди в ночную смену.

Другая группа съедала всю еду в течение дня. Исследователи обнаружили, что у людей, принимавших пищу на ночь, уровень сахара в крови в среднем увеличился на 6,4 процента по сравнению с исходным уровнем. У тех, кто ел только днем, значительного повышения сахара в крови не наблюдалось.

Эксперты убедились, что изменение времени приема пищи потенциально может помочь работникам ночной смены избежать рисков для здоровья, связанных с поздним графиком работы.

Ранее медики назвали пять популярных овощей, повышающих уровень сахара в крови. Врачи рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета, с осторожностью есть картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак.

ЗОЖ,Гарвардский университет,
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