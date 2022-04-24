Как справиться с перееданием и постоянным голодом

Под перееданием понимают чрезмерное употребление пищи, а которое в народе называют обжорством. Однако причиной такого поведения часто становится не отсутствие силы воли, а заболевания или психологические факторы. "Рамблер" выяснил, как справиться с постоянным голодом.
Для начала важно разделять реальный, физиологический, голод и голод болезненный. В первом случае это урчание в животе, упадок сил, раздражительность, которая появляется, если человек долго не ел или выполнил физическое упражнение, например, сходил на тренировку. Но бывает и такой голод, который спровоцирован заболеваниями желудочно-кишечного тракта
При регулярном переедании стенки желудка растягиваются и со временем для насыщения будет требоваться все больший объем пищи. Последствия весьма предсказуемы — избыточный вес, болезни ЖКТ вроде гастрита, плюс гипертония, стенокардия и другие малоприятные болезни.
Зачастую переедание вызвано психологическими факторами. Например, человек пытается привести себя в форму, но делает это без помощи профессионалов. В итоге, голодает, а затем срывается. В таком случае важно обратиться к нутрициологу, который поможет подобрать сбалансированную диету и научит питаться сбалансированно.
Некоторые люди "заедают" негативные эмоции: расставания, проблемы на работе, утраты и нелюбовь к себе. В этом случае необходимо обратиться к психотерапевту, чтобы остановить бесконтрольное поедание пищи. Психолог необходим, потому что человеку придется отыскать истинную причину недовольства своей жизнью и телом, начать прислушиваться к своим реальным потребностям и научиться различать психологический голод от голода физиологического.