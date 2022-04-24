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1 час назад

Как справиться с перееданием и постоянным голодом

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Под перееданием понимают чрезмерное употребление пищи, а которое в народе называют обжорством. Однако причиной такого поведения часто становится не отсутствие силы воли, а заболевания или психологические факторы. "Рамблер" выяснил, как справиться с постоянным голодом.

Как справиться с перееданием и постоянным голодом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для начала важно разделять реальный, физиологический, голод и голод болезненный. В первом случае это урчание в животе, упадок сил, раздражительность, которая появляется, если человек долго не ел или выполнил физическое упражнение, например, сходил на тренировку. Но бывает и такой голод, который спровоцирован заболеваниями желудочно-кишечного тракта

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Когда мы говорим, что у человека возникает голод, первое, что нужно сделать с позиции медика — исключить проблему, которая может быть с этим связана. В первую очередь, голод вызывают заболевания ЖКТ, например, язвенная болезнь. При язвенной болезни характеры сосущие боли в области желудка, и у человека возникает постоянное желание заесть эту боль. Эта первая причина, которая может вызывать переедания.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

При регулярном переедании стенки желудка растягиваются и со временем для насыщения будет требоваться все больший объем пищи. Последствия весьма предсказуемы — избыточный вес, болезни ЖКТ вроде гастрита, плюс гипертония, стенокардия и другие малоприятные болезни.

Причина переедания номер два — повышенная ферментативная обработка пищи, еда слишком быстро переваривается, и чувство насыщения не приходит. Но, как правило, если мы говорим, что человек просто переедает, он организму просто задает повышенный каллораж. Тут главное 7-14 дней держать диету со сниженным каллоражем, и все придет в норму.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Зачастую переедание вызвано психологическими факторами. Например, человек пытается привести себя в форму, но делает это без помощи профессионалов. В итоге, голодает, а затем срывается. В таком случае важно обратиться к нутрициологу, который поможет подобрать сбалансированную диету и научит питаться сбалансированно.

Некоторые люди "заедают" негативные эмоции: расставания, проблемы на работе, утраты и нелюбовь к себе. В этом случае необходимо обратиться к психотерапевту, чтобы остановить бесконтрольное поедание пищи. Психолог необходим, потому что человеку придется отыскать истинную причину недовольства своей жизнью и телом, начать прислушиваться к своим реальным потребностям и научиться различать психологический голод от голода физиологического.

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