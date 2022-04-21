Названы признаки, указывающее на дефицит витамина В12

«Тревожным звоночком» к нехватке витамина В12 могут стать изменения в характере движений. Речь идет о нарушении ориентации и неуверенности движений.
Если человек недостаточно употребляет в своем рационе питания мясо, рыбу, молочные продукты, то у него могут возникнуть проблемы с содержанием в организме витамина В12. Признаки дефицита элемента сначала проявляются незаметно, а потом человек все чаще и чаще отмечает у себя неустойчивые движения.
Среди других симптомов специалисты назвали ощущение мышечной слабости, изменение цвета кожи на бледно-желтый, отек языка или образование язв во рту, чувство покалывания рук или ног, ухудшение зрения и изменение вкуса, передает The Daily Express.