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2 часа назад

Названы признаки, указывающее на дефицит витамина В12

Русская Планета

«Тревожным звоночком» к нехватке витамина В12 могут стать изменения в характере движений. Речь идет о нарушении ориентации и неуверенности движений.

Названы признаки, указывающее на дефицит витамина В12
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Если человек недостаточно употребляет в своем рационе питания мясо, рыбу, молочные продукты, то у него могут возникнуть проблемы с содержанием в организме витамина В12. Признаки дефицита элемента сначала проявляются незаметно, а потом человек все чаще и чаще отмечает у себя неустойчивые движения.

Среди других симптомов специалисты назвали ощущение мышечной слабости, изменение цвета кожи на бледно-желтый, отек языка или образование язв во рту, чувство покалывания рук или ног, ухудшение зрения и изменение вкуса, передает The Daily Express.

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